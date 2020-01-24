簡易版魚肉燒賣、碗仔翅 DIY地道小食 滿足掃街癮

■真‧魚肉燒賣

◆材料（約3人分量）：

燒賣皮4両

急凍鯰魚柳2條或300克

木薯粉70克

糯米粉35克

生粉15克

調味料

幼鹽1茶匙

胡椒粉半茶匙

雞湯80毫升

砂糖少許

工具：蒸爐紙、膠刮

● 小貼士

． 買不到燒賣皮，可改用廣東雲吞皮

． 魚肉首選鯰魚柳及龍脷柳，無骨夠方便

◆做法：

1. 解凍急凍魚柳，用廚房紙印乾水分。把魚柳切成小塊，放進碎肉機攪碎成魚漿（圖一）

2. 把魚漿放進玻璃碗，用膠刮快速攪拌1至2分鐘後，用膠刮或手反覆撻魚漿約40次至起膠（圖二）

3. 魚肉起膠後，分2至3次加入糯米粉、木薯粉和生粉，拌勻

4. 加入所有調味料，拌勻。魚漿變得濕潤，較像魚滑

5. 把魚漿放進雪櫃冰格冷藏30分鐘，使魚肉入味

6. 用直徑2吋半的圓模把燒賣皮壓成20個（圖三），成為每個直徑約2吋半的圓形皮

7. 用小湯匙把魚肉釀入燒賣皮內，握成燒賣（圖四）

8. 在蒸盤或蒸籠上放蒸爐紙，再放上燒賣

9. 在蒸鍋燒熱一鍋水。放入燒賣，中大火隔水蒸7分鐘即成

● 小貼士

． 糯米粉能增加魚漿黏度，木薯粉使魚漿挺身

． 冷藏魚肉脫去多餘水分，低溫下易吸收調味

． 魚肉和木薯粉比例影響燒賣口感。魚肉多，燒賣餡較軟滑；木薯粉多，燒賣較煙韌

燒賣豉油輕鬆煮

手工魚肉燒賣蘸自製的微甜燒賣豉油，味道更可口，Wincy分享自製燒賣豉油的配方，數分鐘內輕鬆煮到。將半碗水倒入鍋中，加入2湯匙的生抽、1湯匙老抽和5克的冰糖，用文火將冰糖煮至完全溶解即成。可按個人喜好，加入辣椒油成辣味豉油。

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文： 陳麗斯

場地提供：Rosée Foody

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com