簡易版魚肉燒賣、碗仔翅 DIY地道小食 滿足掃街癮

【明報專訊】香港人平日喜歡「掃街」，燒賣、魚蛋、碗仔翅是不少人的港式comfort food。不過，疫情期間，大家擔心衛生問題，不敢隨便亂吃「街邊嘢」。與其念念不忘，不如在家自製這些街邊小吃。網上人氣烹飪導師、「甜琛廚房」facebook專頁創辦人Wincy Tung就教大家做手工全魚肉燒賣、碗仔翅和蒜辣雞翼尖，食譜簡單容易，即使是廚房新手也能輕鬆掌握要訣，煮出地道滋味的街頭小食！
■真‧魚肉燒賣
◆材料（約3人分量）：
燒賣皮4両
急凍鯰魚柳2條或300克
木薯粉70克
糯米粉35克
生粉15克
調味料
幼鹽1茶匙
胡椒粉半茶匙
雞湯80毫升
砂糖少許
工具：蒸爐紙、膠刮
● 小貼士
． 買不到燒賣皮，可改用廣東雲吞皮
． 魚肉首選鯰魚柳及龍脷柳，無骨夠方便
◆做法：
1. 解凍急凍魚柳，用廚房紙印乾水分。把魚柳切成小塊，放進碎肉機攪碎成魚漿（圖一）
2. 把魚漿放進玻璃碗，用膠刮快速攪拌1至2分鐘後，用膠刮或手反覆撻魚漿約40次至起膠（圖二）
3. 魚肉起膠後，分2至3次加入糯米粉、木薯粉和生粉，拌勻
4. 加入所有調味料，拌勻。魚漿變得濕潤，較像魚滑
5. 把魚漿放進雪櫃冰格冷藏30分鐘，使魚肉入味
6. 用直徑2吋半的圓模把燒賣皮壓成20個（圖三），成為每個直徑約2吋半的圓形皮
7. 用小湯匙把魚肉釀入燒賣皮內，握成燒賣（圖四）
8. 在蒸盤或蒸籠上放蒸爐紙，再放上燒賣
9. 在蒸鍋燒熱一鍋水。放入燒賣，中大火隔水蒸7分鐘即成
● 小貼士
． 糯米粉能增加魚漿黏度，木薯粉使魚漿挺身
． 冷藏魚肉脫去多餘水分，低溫下易吸收調味
． 魚肉和木薯粉比例影響燒賣口感。魚肉多，燒賣餡較軟滑；木薯粉多，燒賣較煙韌
燒賣豉油輕鬆煮
手工魚肉燒賣蘸自製的微甜燒賣豉油，味道更可口，Wincy分享自製燒賣豉油的配方，數分鐘內輕鬆煮到。將半碗水倒入鍋中，加入2湯匙的生抽、1湯匙老抽和5克的冰糖，用文火將冰糖煮至完全溶解即成。可按個人喜好，加入辣椒油成辣味豉油。
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