獨家專訪Mulberry 掌舵人Thierry Andretta 籌謀疫境應對 毋忘環保願景

1. 為何Mulberry成立獨立的亞洲公司？有什麼商業上的目標？

成立Mulberry Asia得以推進我們的國際營商策略：就是在亞洲這個主要的奢侈品市場，開發直接面向消費者的全渠道（omni-channel）模式。我們在亞洲看到了巨大的增長機會，因此於2017年與Challice Ltd.合資組成Mulberry Asia。

2. 新型冠狀病毒疫情嚴重，對時裝品牌是前所未有的挑戰，Mulberry有沒有最新的應對策略？

現在每個人都必須採取不同的思維方式，對客戶不斷變化的需求作出敏捷反應是非常重要。我們擁有強大的全球網上業務，通過mulberry.com和許多網絡上特許合作伙伴，使我們能夠在疫情中繼續營運。網購服務是我們全渠道模式當中的重要一環，也是推動未來銷售額的關鍵。

另外，全球統一定價也是我們業務策略的一部分。現在人們外遊數字銳減，而且更多消費者偏好網上購物，因此無論消費者在何時何地選購Mulberry的產品，全球統一定價都能提供公平、透明的價格。

3. 你有沒有預計疫情何時消退？你認為時裝市場是否"too big to fault"？還是"BAU（Business as Usual）is NOT an option"？

BAU暫時仍不是一個選項。雖然我們很高興看到，北亞和韓國在商店重開營業後業績有復蘇迹象，但我們在英國和美國的商店仍然關閉，我們預計在未來一段時間內，疫情將會繼續干擾我們的營銷。

4. 品牌的前創意總監Johnny Coca於今年3月離任，怎樣回顧他在位5年對品牌的影響？

Johnny在過去5年裏，為Mulberry開發了一種屬於品牌的奢侈生活風格和願景，他推出Iris和Amberley等標誌新手袋系列，還有眼鏡、運動鞋、重新推出的男士配飾和珠寶系列。雖然他離開了Mulberry，但我們內部的創意團隊仍然很具實力，會繼續致力開發創新的產品，亦會繼續秉持年輕的英式設計風格，以大家熟悉的品牌DNA為基礎。

5. 聘請新任創意總監的情况如何？品牌有何要求和寄望？

我們沒有為尋找新的創意總監設定時間表。內部設計團隊會繼續創造出美觀又具社會負責任的工藝產品。

6. Mulberry會考慮推出男裝成衣系列嗎？或是一些意想不到的產品線來擴大業務版圖？

品牌暫無計劃推出男裝成衣系列。但正如之前提及，我們重新推出了男士配飾系列，亦推出了運動鞋和太陽眼鏡系列來擴大產品範圍，這兩款產品都非常中性化。品牌亦有很多聯乘合作，例如Mulberry & Acne Studios系列，以及最近與英國模特兒Iris Law（影星Jude Law女兒）的合作——僅在24小時內就銷售一空。明年，我們將慶祝Mulberry成立50周年，正策劃許多有趣的項目，會在適當時候公布。

7. 為了滿足具環保意識的消費者的需求，Mulberry於去年推出了100%可持續皮革手袋系列。品牌還會以何種方式規劃可持續未來？

負責任的採購和製造一直是品牌的重要原則，我們將繼續關注這一點，產品中使用的所有皮革都是食品生產的副產品。我們在去年12月推出了Portobello手提袋，這是品牌第一個100%可持續皮革手袋。今年初推出了M再生尼龍系列，往後所有的尼龍產品均會以Econyl再生尼龍纖維取代。

皮革原材料方面，我們也會不斷改進，目標在2022年秋冬季採用的所有皮革，均達到Leather Working Group的金、銀、銅環保標準（Leather Working Group簡稱LWG，是針對皮革製造業對環境保護管理協議的國際組織），到2023年完全使用可追溯來源的皮革。

現時品牌有一半的包裝紙袋均在英國工廠生產，這些工廠都通過了Carbon Neutral（碳中和）認證，並正在實踐Zero Waste to Landfill（完全沒有廢棄物需要到堆填區）認證，我們將繼續致力在整個供應鏈中實行環保的措施。產品包裝物使用CupCycling技術，將咖啡紙杯循環再用，結合回收紙張和來自FSC認證森林的木漿製成。我們計劃確保所有面向客戶的包裝均可以回收，並在整個供應鏈中淘汰所有原始塑料。品牌還通過學徒計劃，為英國手工藝製造業培育下一代人才。以上所有措施均會長期執行，並以此為基礎，持續改善與發展。

查詢：Mulberry K11 Musea店 3468 2680

文：John Wan

統籌：John Wan

編輯：李東阳

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