獨家專訪Mulberry 掌舵人Thierry Andretta 籌謀疫境應對 毋忘環保願景

1. 為何Mulberry成立獨立的亞洲公司?有什麼商業上的目標?

成立Mulberry Asia得以推進我們的國際營商策略:就是在亞洲這個主要的奢侈品市場,開發直接面向消費者的全渠道(omni-channel)模式。我們在亞洲看到了巨大的增長機會,因此於2017年與Challice Ltd.合資組成Mulberry Asia。

2. 新型冠狀病毒疫情嚴重,對時裝品牌是前所未有的挑戰,Mulberry有沒有最新的應對策略?

現在每個人都必須採取不同的思維方式,對客戶不斷變化的需求作出敏捷反應是非常重要。我們擁有強大的全球網上業務,通過mulberry.com和許多網絡上特許合作伙伴,使我們能夠在疫情中繼續營運。網購服務是我們全渠道模式當中的重要一環,也是推動未來銷售額的關鍵。

另外,全球統一定價也是我們業務策略的一部分。現在人們外遊數字銳減,而且更多消費者偏好網上購物,因此無論消費者在何時何地選購Mulberry的產品,全球統一定價都能提供公平、透明的價格。

3. 你有沒有預計疫情何時消退?你認為時裝市場是否"too big to fault"?還是"BAU(Business as Usual)is NOT an option"?

BAU暫時仍不是一個選項。雖然我們很高興看到,北亞和韓國在商店重開營業後業績有復蘇迹象,但我們在英國和美國的商店仍然關閉,我們預計在未來一段時間內,疫情將會繼續干擾我們的營銷。

4. 品牌的前創意總監Johnny Coca於今年3月離任,怎樣回顧他在位5年對品牌的影響?

Johnny在過去5年裏,為Mulberry開發了一種屬於品牌的奢侈生活風格和願景,他推出Iris和Amberley等標誌新手袋系列,還有眼鏡、運動鞋、重新推出的男士配飾和珠寶系列。雖然他離開了Mulberry,但我們內部的創意團隊仍然很具實力,會繼續致力開發創新的產品,亦會繼續秉持年輕的英式設計風格,以大家熟悉的品牌DNA為基礎。

5. 聘請新任創意總監的情况如何?品牌有何要求和寄望?

我們沒有為尋找新的創意總監設定時間表。內部設計團隊會繼續創造出美觀又具社會負責任的工藝產品。

6. Mulberry會考慮推出男裝成衣系列嗎?或是一些意想不到的產品線來擴大業務版圖?

品牌暫無計劃推出男裝成衣系列。但正如之前提及,我們重新推出了男士配飾系列,亦推出了運動鞋和太陽眼鏡系列來擴大產品範圍,這兩款產品都非常中性化。品牌亦有很多聯乘合作,例如Mulberry & Acne Studios系列,以及最近與英國模特兒Iris Law(影星Jude Law女兒)的合作——僅在24小時內就銷售一空。明年,我們將慶祝Mulberry成立50周年,正策劃許多有趣的項目,會在適當時候公布。

7. 為了滿足具環保意識的消費者的需求,Mulberry於去年推出了100%可持續皮革手袋系列。品牌還會以何種方式規劃可持續未來?

負責任的採購和製造一直是品牌的重要原則,我們將繼續關注這一點,產品中使用的所有皮革都是食品生產的副產品。我們在去年12月推出了Portobello手提袋,這是品牌第一個100%可持續皮革手袋。今年初推出了M再生尼龍系列,往後所有的尼龍產品均會以Econyl再生尼龍纖維取代。

皮革原材料方面,我們也會不斷改進,目標在2022年秋冬季採用的所有皮革,均達到Leather Working Group的金、銀、銅環保標準(Leather Working Group簡稱LWG,是針對皮革製造業對環境保護管理協議的國際組織),到2023年完全使用可追溯來源的皮革。

現時品牌有一半的包裝紙袋均在英國工廠生產,這些工廠都通過了Carbon Neutral(碳中和)認證,並正在實踐Zero Waste to Landfill(完全沒有廢棄物需要到堆填區)認證,我們將繼續致力在整個供應鏈中實行環保的措施。產品包裝物使用CupCycling技術,將咖啡紙杯循環再用,結合回收紙張和來自FSC認證森林的木漿製成。我們計劃確保所有面向客戶的包裝均可以回收,並在整個供應鏈中淘汰所有原始塑料。品牌還通過學徒計劃,為英國手工藝製造業培育下一代人才。以上所有措施均會長期執行,並以此為基礎,持續改善與發展。

文:John Wan

統籌:John Wan

編輯:李東阳

電郵:lifestyle@mingpao.com