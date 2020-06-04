甜酒×雪糕 嘗「醉」甜朱古力火鍋

【明報專訊】Hotel ICON唯港薈的下午茶，是不少甜品迷的心水選擇，之前的榴槤主題，相信榴槤迷都不會錯過。之不過榴槤並非人人所好，酒店的糕餅行政總廚何維城（Danny）今次轉轉口味，將愛爾蘭甜酒BAILEYS及Häagen-Dazs雪糕來個crossover。各款甜食主要以BAILEYS Original Irish Cream及BAILEYS Chocolat Luxe（朱古力酒）作材料，包括BAILEYS金箔榛子朱古力、蛋白杏仁餅及意式奶凍。會不會「吃」到醉倒？記者「測試」後發現，只有以兩款BAILEYS甜酒和雲呢拿製成3層口味的BAILEYS意式奶凍，含有較濃BAILEYS味道，其他甜品都屬香甜易入口。