Watch News：限量禮盒盛載故事

1904年，巴西飛行探險家Alberto Santos-Dumont向其好友Louis Cartier抱怨，指當他用雙手操作飛行器時，無法讀取懷表上的時間。這為Cartier帶來靈感，製作出首個將表鏈和表殼融為一體，可佩戴在手腕上的原型表款。到1911年，腕表以Santos為名正式量產，其一體化表耳設計，成為品牌首款現代男士腕表，而凸圓形的藍寶石表冠也成為Cartier日後推出的腕表特徵。

今年品牌推出Santos-Dumont系列La Demoiselle腕表限量套裝（$328,000），可說是特別為父親節而設。腕表採用特大型鉑金表殼，表盤採用編織紋理圖案，配搭可換式的巴拿馬編織表帶和棕色鱷魚皮表帶。米色和啡色的配搭，帶點復古懷舊的感覺。腕表限量發行30枚，各有獨立編號，配搭430MC型手動上鏈機芯，密封式表底蓋上鐫刻了Santos-Dumont當年的原創飛行器設計圖，呼應品牌歷史。限量套裝亦附設精美漆面楓木盒，另附有棕色鱷魚皮可攜式表盒、Santos de Cartier系列鍍銠飾面18K白色黃金及牛眼石袖口鈕配件，都是職場男士常用的配飾。

文：Tung Cheung

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