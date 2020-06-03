5萬元以下「上天下海」 父親節一表孝心

因應全球經濟前境不明朗，今次特意為大家介紹一些定價較相宜，也有體面的腕表。事實上，近年不少腕表品牌也調整市場策略方向，東方表行大中華區市場推廣部主管曾子禧（Anthony）便指出，如以5萬元預算購買機械腕表的話，其實選擇也非常多。以下按海陸空主題，分別介紹跟潛水、陸上日常應用、飛行有關的款式。

海：碧咸加持 vs. 一針讀時

談到潛水表，Anthony表示不能不推介的是因為碧咸代言而大熱的Tudor Black Bay Bronze腕表。繼早前面世的朱古力啡色表盤，品牌推出了新款石板灰色漸變表盤。「表殼用上青銅物料，會因應空氣、水分、使用者習慣而出現不同氧化效果，令每枚腕表變得獨一無二，就像每個爸爸對於子女來說都是獨一無二。」品牌用的青銅是一種性能出眾的鋁銅合金，是海軍工程上經常用到的物料，具備超強抗腐蝕特質。品牌在腕表上重現了古代船隻及其他潛水設備的物料美學。「Tudor的腕表一向以耐用可靠精準為賣點，此表防水達200米；而品牌近年設計也有年輕化趨勢，適合young daddy，也符合近年流行的復古味young old造型美學。」

另一枚Anthony介紹的潛水表，來自大家較為陌生的品牌Favre-Leuba，是以特別方式顯示時間的Raider Harpoon腕表：「表盤上只有一根指針（分針），當分針在表盤上轉動一圈時，表盤外圍的小時圈也會隨之轉動，顯示對應的小時。」

以右圖的腕表為例，顯示的時間是10時9分；到10時半，指針會轉動到6時方向，並指向小時圈上介乎10與11之間的位置，而愈接近11時指針也會愈來愈指向數字11，所以大家只需要看着指針的位置，就可以知道當下的時間。腕表中央附在圓盤上的小箭頭為秒針，看起來沒什麼實質作用，但秒針裝置達到國際潛水表標準ISO 6425的要求。「腕表可防水500米、潛水300米，藍寶石水晶表面加上雙面抗反射塗層，令水底下讀時更清晰。」Anthony說。

陸：陽剛賽車 vs. 硬朗精鋼

不少爸爸除了是表迷，也是車迷，Bell & Ross的新表可能是不錯選擇。品牌自2016年開始踏足賽車領域，成為Formula 1賽事Renault車隊的官方合作伙伴，推出RS系列腕表，今年是雙方的第5次合作。「系列的靈感源自黃色和黑色的單座賽車車身。今年推出的BR 03-94 R.S.20腕表，用上比較新穎的啞光黑色防磨損陶瓷表殼。表盤上的黃色部分都與計時功能顯示有關，例如兩支計時指針和表盤外圍的測速計圈。表盤上的數字和時分針均用上Super-LumiNova夜光材料，令黑暗環境中讀時同樣容易。」Anthony認為這枚腕表特別適合喜歡「揸車」的爸爸。

未必所有爸爸也喜歡計時表，Maurice Lacroix三針腕表是Anthony另一心水。「Aikon是Maurice Lacroix 1990年代推出後買得不錯的系列，帶稜角的線條設計，由精鋼表殼到表鏈也散發陽剛感覺。」藍色表盤是近年大熱的腕表潮流，腕表精鋼物料經過鍛面和拋光處理，加上表盤的機刻紋理，看似低調，但質感和細節豐富，適合硬朗型爸爸。「坊間同類型或設計類似的腕表大約是6萬至10萬元左右，但Aikon才15,000元，性價比可說相當高。」

空：軍事飛行 vs. 「三眼」小王子

不少人也會每年帶家人旅行，雖然今年都被疫情打亂外遊計劃，但仍然可以為爸爸送上一枚飛行主題腕表。Anthony其中一枚推介是Breitling今年採用軍綠色表盤設計的Avenger系列Night Mission特別版腕表。「此表用上45毫米直徑啞黑色DLC塗層鈦金屬表殼，皮革表帶亦經特別處理。卡其綠色表帶外層加上編織紋理，底部則是品牌的經典黃色，跟表盤上計時秒針和30分鐘計時盤的細節呼應，軍事味道濃，適合粗獷型爸爸佩戴。」

提起飛行員腕表，大家總會想起IWC的Pilot's Watch系列，品牌今年推出的Pilot's Watch Chronograph Petit Prince Edition腕表，定價同樣在5萬元以內。腕表6、9、12時位置有「3眼」計時表圈，3時位置則具日期和星期顯示，12時位置的三角形時標是系列的獨有標記。Anthony說：「腕表用上近年大熱的藍色表盤，43毫米直徑精鋼表殼配搭啡色意大利Santoni小牛皮車線表帶，容易配襯不同造型。這枚腕表也是品牌今年小王子系列的新作，只要翻到表背一面，便可看到表底蓋的小王子鑄刻圖案，特別適合童心未泯的爸爸——其實每個爸爸內心也有kidult一面。」

文：Tung Cheung

編輯/梁小玲

美術/ 謝偉豪

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