副刊
Happy PaMa 教得樂 第296期

Happy Pa Ma

客座隨筆：小孩跌爛遙控器 先來抱抱

【明報專訊】在家的一個星期天， 我家小孩B又教我上了一堂親子課。

B因為想拿Apple TV的遙控器，一時大意把它跌爛了。事出突然，當時我可以有兩個反應：

（1）因為好激氣，忍不住發火，「有無搞錯呀，整爛咗又要配番！」

（2）雖然好激氣，但也忍耐着，只薄責幾句，「下次小心啲啦！」

情緒反應來得快 冷靜後才是教養開始

就算學習過不同教養理論，在教養上還是會被情緒牽動，一不小心，情緒帶來的反應比真正教養內容來得快，結果是什麼道理也沒法說進小腦袋之中。所以，待冷靜過後，才是教養的開始。6A品格教育中，其中一A是Acceptance接納（編按︰其餘5A是Affection關愛、Appreciation讚賞、Authority權威、Accountability責任和Availability時間），但當我開始動怒，又如何做到接納呢？

答案是由一個擁抱開始。

於是，我把憤怒暫且收起來，先給他一個擁抱。我亦都打開心扉跟他說：「雖然遙控器爛咗，我會唔開心。但我知你都好驚，怕我為咗呢件事嬲你。我好想話你知，爹哋愛你多過部遙控器啊。」最後B跟我道歉，還很用力攬着我，逗我要開心。我相信，懂得接納孩子，令我這個爸爸上了一堂課。

「接納」是6A教養方法中第一關，也是最難掌握的一關。因為，家長們很多時都自以為已經做到接納。其實，要完全接納孩子，必須做到無條件的愛。你對孩子的愛是否沒條件呢？在日常生活中，我們又是否不停要求孩子達到什麼目標？或者，當他們做不到某些事，我們又會否因而大發雷霆？要知道，動怒容易，往後要修補關係卻相當困難。你希望孩子記住你開心微笑的樣子，還是記住你發惡的模樣呢？

遙控器事小 彼此關係事大

遙控器事小，彼此關係事大。我們有時會因為面子，好難跟孩子太親近。可是要做到無條件的愛，作為父母都應該勇敢地踏前一步，令孩子明白「愛你比其他事更重要」。而我們給孩子的回應，就是他們感受被接納的時候。

接納是一個很難學習的階段，你所喜愛的孩子會等待你的改變，給自己空間學習如何接納孩子就好了。就讓我們一起學習做一個以「6A」守護孩子的爸爸媽媽，把他們的心轉向父母，從中享受教養孩子的樂趣。

文：李灝濂（三孩子父，「6A品格教育」講師）

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