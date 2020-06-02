自在講媽：無比較，更美麗

兩棵瓜苗 一快一慢 一高一深

如是者雞蛋仔每天都會巡視窗台，小心澆水，再過了個多星期，種子乙也冒出芽來！奇怪是，種子甲好像「凍結」了，反而種子乙每天都長一片新葉。又過了一個星期，參考網上資料，幼芽長了4片葉子就是「定植」去瓜棚的時候，望着兩棵瓜苗，忽然想：種子甲明明早一個星期發芽，可是如今仍然沒再長高；種子乙卻後勁凌厲，高頭大馬已經有6片大葉子，難道我兒也是大器晚成的種子乙？

母子倆小心翼翼剷起瓜苗準備移株往瓜棚，種子乙比較「高」，容易從泥土抽出來，大葉子在陽光下晃來晃去讓人心曠神怡，是電影畫面那種充滿希望、充滿生機的感覺。反觀「矮小」的種子甲，弱不禁風，真心猶豫該否放棄它，避免在狹小的盆子裏爭養分。

奇妙的事情卻發生了！我又剷又刮，總是扯不起種子甲瓜苗，原來它沒有心急向上，反而默默地打好根基，長了很多粗壯綿長的根纏繞着整個苗盆，死抓住泥土，那怕是10級颱風也不能夠摧毁！

腦袋又想：難道雞蛋仔也是表面悠閒暗地用功？這刻的言語遲緩不等於浪費光陰，他不知不覺間也在吸收詞彙，是我對他太沒有信心、看扁了他？最近一次見言語治療師，即使已有明顯進步，但說話能力仍然比同齡的小朋友差，心底裏難免有些憂慮。究竟他是種子甲還是種子乙？

成長節奏不同 各有獨立美麗

定一定神又再想想，兩棵瓜苗都按自己的節奏發芽成長，每粒種子都是獨立美麗的，生長速度不一是理所當然。家長就像農夫，盡力提供良好的土壤和環境，見證他們的成長；當下能夠和雞蛋仔享受栽種過程，不要比較，一切都很美麗。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]