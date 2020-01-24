副刊
Happy PaMa 教得樂 第296期

Happy Pa Ma

教大GPS：令子女喜歡補習吧！

【明報專訊】很多亞洲地區學生，包括七成以上香港高中生，都有接受補習。雖然不同補習班和補習導師的口碑參差，但研究顯示，大部分學生均喜歡補習英文，程度則因家庭、動機及補習經驗而異。

筆者早前向543名上英文補習班的本港中六學生做調查，發現85%學生喜歡補習，當中家境較富裕的學生，較少在意補習的花費，因此比家境較貧困的學生更喜歡補習課堂。

自主度 興趣 影響學生喜歡程度

學生動機如自主性、興趣和自信心，均是影響他們是否喜歡英文補習的因素。因廣告或他人造成壓力才上補習班的學生、認為自己不太能夠掌控人生（即自主性較低）的學生，比起其他學生，他們喜歡英文補習的程度分別少30%及5%。相反，對英文感興趣或對自己英語能力較有信心的學生，喜歡上英文補習班的程度則分別多2%及1%。

另外，學生的補習經驗，尤其是補習形式（如面授或視像補習）、特定的補習導師，以及補習導師與學校教師之間的比較，亦會影響學生是否喜歡英文補習。面授補習的學生比視像補習的學生，多5%喜歡上英文補習班。如果補習導師的課堂能吸引學生，學生會多2%機會喜歡上英文補習班。此外，如果學生喜歡英文補習導師多於學校的英文教師，亦會多2%機會喜歡參與英文補習。

多參加試堂 讓子女有選擇

我們並非鼓勵家長送子女到補習班，但如果家長有此打算，建議家長注意下列幾點，讓子女更喜歡補習班的學習過程，從而學得更多：

◆ 與子女一起選擇補習班時，要考慮口碑、子女意願等因素，避免只集中討論補習班的開支，令子女產生壓力

◆ 因廣告或他人造成的外在壓力，會減低學生喜歡補習的程度；家長可給予子女較多自主權，例如讓子女參觀不同補習中心或接觸不同導師，並根據他們意願選擇

◆ 孩子對補習導師各有所好。很多補習班都會在學期開始前或暑假結束前提供試堂，家長可讓子女嘗試不同導師的課堂，找出適合的導師

◆ 視像補習雖比面授補習便宜，可是很多孩子不太喜歡這種補習模式。因此，家長可鼓勵子女先嘗試這兩種模式，以找出他們較喜愛的一種。假如子女認為面授模式較好，有能力負擔的家長可考慮安排子女上面授補習班

總括而言，建議家長讓子女在選擇補習班時有較多自主，有助子女喜歡補習，令學習事半功倍。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）、趙明明（香港教育大學數據分析及多元教育講座教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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