客座隨筆：1歲開始性教育 不算早

護孩心切的爸爸，往往傾向為兒女避開與性有關的事，但這卻有可能令子女對性過度無知，無知有時會導人走向危險。孩子只知避開眼前的火焰，卻不認識火本身的好與壞，也不懂得滅火的步驟，這無助孩子運用火和避免傷害。

爸爸選擇含糊其辭，可是子女很快就會發覺爸爸有所隱瞞，甚至會挑起他們對性有更大的好奇心。往後子女同樣選擇不與父母談性，爸爸就白白錯失與子女談性價值觀的機會。

儘管有些爸爸想過去教，但又認為坊間素材太前衛，不合適自己的處境和信念。唯有束之高閣，「讓老師去教」。可是學者卻認為，孩子6歲前對性的基本觀念雛形已成。這樣說來，父母還是需要在家裏傳授性教育。孩子年紀很小，教什麼才好？幼兒的性教育有幾個重要目標，其中一個是建立性別自我。

6歲前性觀念初成 須建立性別安全感

對自己的性別有自信，是指你的兒子喜歡自己作為一個男孩，或你的女兒喜歡自己作為一個女孩。這種對性別的安全感（gender security）並非與生俱來，需要主要照顧者妥善地看顧子女的成長，才能令他們獲得性別自信。

小孩獲得安全感的方法是模仿。孩子會模仿與自己關係良好的人——每天替他餵食、換片、擁抱、陪伴的人。女兒與母親都是女性，母女關係良好，足以幫助女孩完成自我的性別認同，因為女孩從同一性別的母親身上，會更容易獲取安全感。

兒子的情况則比女兒複雜。有臨牀心理學家曾說：媽媽能培養出男孩，爸爸能培養出男人（mother makes boys but father makes men）。男孩須在情感上與母親分離，並與關係良好的父親逐漸形成男性的認同。當兒子肯冒險走出來，母親肯放手，爸爸又肯接手時，他就在爸爸身上模仿到男性身分。

香港性文化學會中專職性教育的鄭安然提議，爸爸可在洗澡時讓兒子看自己的陰莖，甚至告知自己的與兒子一樣，讓兒子也接納自己的陰莖，減少他感到那是身體上的「異物」。

除了洗澡外，爸爸坐着和站着如廁、梳洗、剃鬚甚至剪髮，都是與兒子談起「爸爸男性形象」的好時機。此外，當媽媽正值經期，要使用衛生用品時，爸爸也可以向幼兒談論「女性身體」的情况，讓男孩子從另一個角度了解自己身體與女性有所不同，更有助他建立男性的身分認同。

簡言之，爸爸在0至6歲兒子的性別教育上，有着重要的任務：恆常照顧、陪伴、玩樂，以及肯定兒子的性別。

文：招雋寧（維護家庭基金好爸爸中心父職研究及培訓經理）

[Happy PaMa 教得樂 第296期]