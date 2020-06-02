副刊
Happy PaMa 教得樂 第296期

Happy Pa Ma

半職爸爸：多啦A夢50周年

【明報專訊】多啦A夢（叮噹）推出50周年郵票，分為兩款，一款是多啦A夢到日本不同地方旅行，一款見證多啦A夢多年來的「身材」變化。女兒在社交媒體看到，很喜歡，拚命找網購的門路。

突然發現，一個給兒童提供娛樂的人，真的非常可敬。藤子F不二雄，1969年12月創作出多啦A夢（翌年推出連載），一直畫到死亡，還在為孩子寫他們喜歡的多啦A夢故事。讀過一些關於作者的文字記載，他和安孫子素雄曾長期合作，兩人經常一起出現。藤子F不二雄永遠戴着一頂畫家帽，形象比安孫子素雄更突出，但據漫畫研究者盧子英形容，他當年親身見過的兩人，安孫子素雄是比較外向的一個，反而藤子F不二雄比較沉默內斂。

永遠公式 自食其果的結局

藤子F不二雄的故事，永遠有一條公式，就是「沒用」的大雄得到法寶後，會變得很聰明，懂得各種超出常規的使用方法。這是故事中最令人嘻哈絕倒的部分，但是，到了故事結束，亂用法寶的大雄永遠「自食其果」。

深入地想，就會發現，多啦A夢的故事結局，大部分都是「悲劇」。一個雪做的仙女喜歡了大雄，經常和大雄一起玩耍，結果大雄着涼了，得了重病，奄奄一息，雪女為了救大雄，最後把大風雪叫停，讓晴天再度來臨，但是她自己因此而融掉了。第二天早晨醒來的大雄，步出門外，陽光明媚，他卻一直不知道雪女為了他而犧牲了自己。這個夾雜在其他許多法寶的故事，最讓人感到泫然，令人想起安徒生原版的美人魚故事。

法寶奇想是幌子 命運桎梏是主軸

惹笑的多啦A夢之所以長期在每一代兒童的心裏滋長着，很可能跟作者藤子F不二雄沉潛的性格有關。狂想之中，故事往往有一種長大了再看才會意識到的悲哀。多啦A夢的故事設定跟改變未來有關，可是，很多故事，到了最後，作者總會下意識地提醒讀者，有些事情可能無法改變。大雄親愛的嫲嫲離開了，即使多啦A夢有再多法寶，也無法讓死者復生。大雄唯一可以做的是，回到從前，教訓那個當年還不知嫲嫲有多麼好的小大雄。是的，命運無法如你所願改變，但是，一個人內心悔悟，從不知感恩到懂得感恩，已經等同改變了命運。

故事中所有法寶和奇想，都是藤子F不二雄的幌子，他說的是命運的桎梏，有時無法改變，有時反抗會適得其反，最終好像大雄一樣「自食其果」，但是，在尋找改變的過程之中，一些看不見的而且更重要的改變已經出現。

多啦A夢的故事是悲劇，不過，作者一直想告訴我們，即使得不償失，這種經過努力而仍然失敗的悲劇還是美麗的。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]

相關字詞﹕安孫子素雄 藤子F不二雄 叮噹 多啦A夢 名人KOL 張帝莊 半職爸爸

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