副刊
Happy PaMa 教得樂 第296期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：何處是吾家

【明報專訊】劉佩佩創作的繪本《何處是吾家》，由小男孩引領我們慢看香港，一頁頁都是熟悉不過的本土風景：旺角的商店招牌擠滿視野，地鐵車廂總有揹着大背包的速遞員，老人在深水埗街頭揮汗謀生……

從小男孩視覺看逼遷

小男孩住劏房，劏房常停電，爸爸說是「因為有些人要我們搬走」。這裏「又黑又熱又要行樓梯又要做功課」，樓梯間中被人畫上嚇人的紅色大字和大交叉，小男孩想想看，有時自己也想搬走。可是呢，這裏也有他喜歡的東西：正正因為家裏小得出奇，他在廁所裏也看得見媽媽，甚至可以跟不嫌臭站門口的妹妹玩……上廁就不怕悶囉。

但這樣的日子也不長。劏房大廈被縱火，一家人在城市再找不到能負擔的地方。小男孩坐上長途巴士，睡了又醒，醒來再睡，跟家人來到從前學校旅行去過的新界，在田野間的鐵皮屋住了下來。那是有蚊咬、打風要躲避、下大雨會淹水的貧困鄉郊；但同時也是有鳥鳴有星星、鄰舍會互相招呼、可以自己種菜自己吃的家園。

然而，有一天，村裏忽然到處拉起「不准進入」的封條，村民舉起「不遷不拆」的牌子回應，小男孩的爸爸媽媽也在其中。最後一頁，一家四口在暮色中推着行李離去，下一站何處安身？

心之所在 家之所在

繪本的畫風和文字細膩溫柔，是值得支持的、書寫本土的用心之作。只是「何處是吾家」這提問，放到現實看，愈問愈揪心。當家園一再被砸、當受害者被打成加害者、當相信的價值被潑污水……時代給香港人丟下一條殘忍的難題。有說身心安處為吾土，有說你能共患難的才是家，也有說只要和親愛的人在一起，哪裏都是家。

書寫這晚，時針甫跑到10時，窗外忽然熱鬧。不見身影的街坊聲嘶力竭地，從四方八面的石屎大廈呼喊和頌唱。既然街上不准聚，便各自攀到自家窗前，用聲音聚、用聲音唱。靈活，也是一道美麗的本土風景。

未來將有不少日子居於外地，對於哪裏是家，容我借用作者在書中的自問自答：心之所在，家之所在。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]

相關字詞﹕逼遷 劏房 劉佩佩 何處是吾家 移民 移民潮 名人KOL 蘇美智 小學雞媽媽

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