讀樂樂：戰勝病毒壞蛋

激勵孩子恒心與毅力

作者抓準幼兒的心態，道出了他們心中所想，創作了這個繪本。一種叫COVID-19的病毒壞蛋在入侵我們，激發出幼兒的正義感和「戰鬥」力，扮成武士，手持刀劍，把壞蛋趕走；但複雜殘酷的現實是，病毒不怕刀劍、不怕魔法，多次回來。這時激勵幼兒的恒心與毅力，不灰心不氣餒，繼續戰鬥：勤洗手、戴口罩、清潔城市，要消除黏在人體上的病毒，恢復陽光明媚、全家出遊的香港！

人物可愛 情節富想像力

繪本簡單故事、文字簡潔適合幼兒閱讀；故事構思巧妙，圖畫配合恰當，畫中人物趣致可愛，情節發展發揮了兒童特有的想像力和創意，透過這繪本，增加幼兒對疫情的認識，加强他們抗疫的信心、勇氣和毅力。

至於青少年，在這段時間可選擇一些科普讀物，例如：深入淺出講解病毒原理，介紹免疫力對抗疾病的方法，或關於健康飲食起居的書籍。

COVID-19正在世界各地肆虐，各國政府採取不同抗疫防疫措施應付可惡的病毒，市民也積極配合，學校停課是其中之一。學生突然放長假，初期是無比雀躍；但時間一久，不免感到煩悶、枯燥，想念學校生活，想念同學。校方和家長可趁此大好時機，引導孩子利用大好時光廣泛閱讀，增加知識。相信全市居民齊心協力、同舟共濟，定能趕走病毒，重新給予孩子健康的環境、歡笑的香港！

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文：宋詒瑞

作者簡介：愛孩子，愛與孩子一起瘋，愛向孩子講故事，也愛為孩子寫故事的一個老孩子

[Happy PaMa 教得樂 第296期]