親子筆陣．永明的天空：任何一天，任何一刻，也可以是新的開始

【明報專訊】友人說:無論疫情如何,政情如何,天氣如何,The show has to go on……我無奈地說:「都係。」心想:現在更加體會「假使世界原來不像你預期,仍懷着一顆謙卑(的心),來面對不安的天氣」。同事也反映,最近多了小一入學查詢。對吧,很多原本要舉辦的學校開放日也因為疫情關係取消了,緊張的爸爸媽媽肯定少了一個重要的渠道去認識學校吧!眾多查詢中,資料性的不贅,發現了幾個有趣的問題,可以「碎碎念」一下。