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Happy PaMa 教得樂 第296期

Happy Pa Ma

DIY：動手學循環再用 紙包飲品盒 變身小星星

【明報專訊】小朋友經常參與不同活動，接觸紙包飲品的機會不少。雖然飲完即棄夠方便，但當把紙包飲品盒放入垃圾桶的時候，又有沒有想過它們最終的下場呢？疫情發生前，閩僑小學在理工大學設計學院的協助下，舉行了紙模型製作班，把沒有用的紙包盒以3D壓模技術，製成得意有趣的小小裝飾物，從中學習循環再用的概念。

文︰許朝茵

是次活動在閩僑小學的活動室舉行，大約15個學生在課室內各有各忙，有些忙於用刷子不停起勁地刷起紙包飲品盒的內層，有些忙於撕走紙盒中層的紙張。協助今次活動的香港理工大學設計學院助理教授蔡詩贊解釋，紙包飲品盒的物料，主要是紙張、塑膠及鋁箔。不說不知，原來一個紙包飲品盒內包含了兩種紙，分別是一般常見的白紙，以及質素較好的木質紙，而學生們今次幫忙的，便是將紙張提取出來作循環再用的重要步驟。

蔡詩贊指出，整個工序看似繁複，但做法簡單。學生首先要把紙盒攤開放在水中，之後把內外層表面的塑膠撕走或刷走，再將紙層與鋁箔層分離。把分離後的鋁箔層拿走，再以攪拌器打發餘下的紙及水變糊狀，完成後倒進筲箕初步隔走水分，再把這些紙碎放入3D模具，用人手把多餘的水分榨走，待風乾後便可畫上不同色彩。

活動中的3D壓模模具，由理大借給學校使用，除了星星造型外，也可透過重組模具組件變成不同形狀，而加添一些小配件，更可在成品表面上加上各式字句。蔡詩贊說：「這些字樣都是由學生親自設計，令作品增添個人特色。其實除了紙張外，塑膠及鋁箔也可循環再用，但過程較複雜，小學生難處理，所以今次主要抽取當中的紙張作材料製作裝飾物，至於其餘兩種物料，清洗後便會交回理大，經處理後循環再用。」

紙張變紙糊 學分工合作

參加活動的學生由小四至小六不等，活動共有8堂，常識科教師何哲鳴指出，不少學生在製作時都「又怕又想試」，「最主要原因是把紙張打發成紙糊後，其質感會變得滑溜溜，而把紙糊倒在筲箕上時，學生需用手接觸紙糊，這種怪怪的觸感令他們咿嘩鬼叫」。但每次完成後，學生都會感到興奮及充滿滿足感。

另一名負責的常識科教師鄺詠思指出，製作裝飾物的過程中，學生除了能學習環保意識之外，更可從中學習分工合作，互相配合。例如負責壓模的學生要先等處理紙糊的學生完工後，才可以繼續自己的工序，想加快進度，大家便會彼此提點，減低出錯，從中也提升了他們待人接物的技巧。

學校並非第一次舉行環保活動，校長葉淑婷指出，之前也舉行過一些執垃圾活動，而今次紙模型活動，則可更深入理解環保概念。「學生經常都會飲用紙包飲品，但以往認為紙包飲品盒難以回收，只淪為垃圾。因此希望借是次活動，加深學生循環再用的理念，懂得愛護地球。」

[Happy PaMa 教得樂 第296期]

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