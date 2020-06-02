拆解水果「特異功能」 檸檬發電 推動時鐘

有人喜歡清甜多汁的水果，但亦有人獨愛「酸味味」的水果，貪其開胃生津。但原來酸味較重的水果，例如檸檬、橙等柑橘類水果，還可以成為電力的來源。噢！難道碰到檸檬、橙就會觸電？那又不用擔心。身兼香港科學創意學會和香港數理工程科技學會理事，同時是基督教宣道會宣基小學創新科技學會導師的鄭家明指出，要讓這些水果發起電來，還需要有金屬作電極，加上導線，電流才可以流通。

不知小朋友平日有沒有細心觀察，電池兩端其實是一凸一平的，凸的一端標示「+」號，代表正極；平的一端標示「-」號，代表負極。因此，想令水果像電池般發電，也需要為它們製造正負極。

「我們需要兩種活躍度相差較大的金屬，一般建議用鋅片和銅片。鋅的活躍度較銅高，容易釋放電子，所以鋅會是水果電池的負極，而銅就是正極。」鄭家明說。

小朋友可先準備兩條雙頭導線，一條導線的一端夾上銅片，另一條導線的一端則夾上鋅片，並同時置於檸檬汁內，而兩條導線各餘下的一端，則接駁上低功率的小裝置，例如電子時鐘、小燈泡等。有了這個完整的閉合電路，電子時鐘便可以啟動運作！

柑橘類水果含電解質

但水果究竟有什麼神奇物質，可以發電呢？這是由於柑橘類水果如檸檬，內含很多檸檬酸等電解質，當鋅片和銅片同時接觸到電解質後，因為鋅的金屬活躍度強，會出現氧化反應，釋放出自由電子；相反，銅片卻有還原反應，不斷吸收從鋅片上流過來的電子，如此，電流就在這個閉合電路中產生了。

那麼，如想提升水果的發電效能，應該把鋅片和銅片直接插入水果，抑或置於果汁內較好呢？鄭家明說要賣關子，留給孩子自行探究。但他也提供了線索，「影響水果電池電壓和電流大小的因素有很多，除了水果和電極的種類，電極與電解質的接觸面積、電解質的濃度等，也有一定關係」。

水果可幫手機充電？

至於早前網絡熱傳多段影片，拍攝者示範只用兩三個水果，即可替MP3播放器、手提電話充電，果真如此厲害？鄭家明認為，可信度不高，惡搞成分居多，「須知道水果電池產生到的電壓不高，一個水果切開兩半，串聯起來，也不足1V，比一粒電池（約1.5V）還低，因此若說要啟動一部手機，並非兩三個水果可以做到的。况且水果電池的電壓電流也很不穩定，以不穩定的電流去充電，一來效果不理想，二來甚至有可能影響手機電池的壽命，不值得這樣試」。

■專家意見

◆鄭家明（基督教宣道會宣基小學創新科技學會導師）

文：沈雅詩

編輯：王翠麗