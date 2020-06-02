解構老花鏡：凸透鏡補償屈光 近物睇得清

老花矯視原理跟遠視差不多，遠視患者因眼球過短， 晶體把影像聚焦在視網膜後，看不清近物，需要佩戴凸透鏡矯正；近視則相反，因眼球過長，遠物影像光線聚焦視網膜前，需佩戴凹透鏡來減少屈光度，才能看清遠景。

純老花選單焦 近視散光夾擊選多焦

單焦、雙焦和多焦老花鏡片各有優劣，可根據生活習慣及用途，選配合適鏡片。

‧單焦 無近視散光適用

單焦鏡片（single vision lens）又稱單光鏡片，整塊鏡片同一度數，幫助患者看清特定距離景物，適合只患老花人士佩戴；如同時有近視或散光，需要更換眼鏡才看清遠景。

紀家樹表示：「若剛出現老花，睫狀肌及晶體仍有調節力，即使佩戴單焦鏡片，眼睛亦可看清近及中距離景物。但當年紀漸長，睫狀肌及晶體完全失去調節力，看中距離景物亦變得模糊，單焦鏡片未能應付需要，可考慮改戴漸進多焦鏡片。」

‧雙焦 上看遠景下視近物

雙焦鏡片（bifocal lens）又稱雙光鏡片，同一塊鏡片提供兩種度數，上半部看遠景，下半部視近物。雙光鏡片在兩種度數交接處有一條明顯分隔線，外表較不美觀。

‧漸進多焦 看清遠中近

漸進多焦鏡片（progressive addition lens）照顧遠中近距離視覺需要，外貌與單焦鏡片無異。漸進多焦鏡片由多塊不同度數的鏡片組成（下圖），鏡片度數由上而下遞增，上方用來看遠景、中段看中距離景物、下方用來視近物，例如閱讀或看近物件時，頭微微向前傾，眼睛向下望，利用鏡片下方閱讀。漸進鏡片缺點是左右兩側會出現模糊區域，紀家樹解釋：「因鏡片要融合多層向下遞增的凸透鏡曲度，因此兩側無可避免出現模糊，透過這區域看到的東西會模糊或變形。」漸進鏡片適合兼患遠視、近視或散光的老花患者，但長者或行動不便人士初佩戴漸進鏡片時，需小心因不適應而跌倒。

近年漸進鏡片技術改進，模糊區面積縮小，增加視野清晰範圍。新一代漸進鏡片製造技術，更可因應患者看不同方向時的眼球活動，製作個人化鏡片，更易適應。