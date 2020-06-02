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單焦多焦 有框「隱形」種類多 看清老花鏡 老眼不昏花

【明報專訊】當有一天你睇手機時，發現手臂要愈伸愈遠才看得清屏幕上的文字，很可能是老花（presbyopia）來襲！老花人人有份，無可避免，一般踏入40歲便開始慢慢出現，看近物逐漸模糊，需要老花眼鏡幫忙。

老花眼鏡，有單焦鏡片、雙焦鏡片、漸進多焦鏡片，還可以選擇做激光矯視和手術置換晶體。認識老花成因和老花鏡片的矯視原理，避免老眼昏花。

眼睛構造精密，成像原理與相機相似。眼球前方晶體（lens）有如相機鏡頭，負責對焦；後方視網膜（retina）作用如感光元件，接收影像光線後，轉化成神經信號傳送到大腦，形成影像。

晶體40歲後老化難對焦

年輕時，眼睛機能狀態好，晶體柔軟富彈性，具調節變焦能力，看近物時晶體四周的睫狀肌會向內收縮，令連繫晶體的韌帶放鬆，晶體變厚，屈光度足夠，影像光線透過折射準確聚焦在視網膜上，形成清晰影像。可是眼睛跟其他器官一樣，用得多會勞損。香港理工大學眼科視光學院副顧問眼科視光師岑穎雯表示：「老花一般在40歲開始出現，看近物逐漸模糊，原因是睫狀肌退化、晶體失去彈性，屈光力減弱，使影像無法聚焦到視網膜，因此影像不清晰。」老花度數會隨年齡遞增，約每2至3年增加50度，至60歲左右才停止。

堅守「202020」 免提早中招

長時間使用手機或平板電腦，也有可能令老花提早出現，「雙眼聚精會神近距離看屏幕內容，容易過勞，使晶體調節力下降」。岑穎雯建議緊記「202020」原則，「看近物20分鐘，就要看20呎外景物20秒，讓眼睛休息」。

■專家意見

◆岑穎雯（理大眼科視光學院副顧問眼科視光師）

◆紀家樹（理大眼科視光學院副教授）

◆任卓昇（中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授、眼科專科醫生）

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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