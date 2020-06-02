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人體酸鹼自動調節 飲食改變嘥氣

【明報專訊】「酸性體質容易患癌」、「多吃鹼性食物，可降低身體酸性」……食物酸鹼度（pH）影響身體之說，很多人深信不疑；早前更有傳言指補充高鹼性食品，可殺死體內新冠病毒云云。其實，酸鹼體質論是偽科學，皆因人體擁有完善機制維持血液酸鹼值平衡，精密地調控在7.35至7.45範圍內，但到底人體是如何做到？

體質有酸鹼性之分？提出此論調的美國作家Robert Young，於2002年出版The pH Miracle : Balance Your Diet, Reclaim Your Health一書，宣稱「酸性體質」是百病根源，通過飲食，例如多吃鹼性食物或飲用鹼性水，能糾正體內酸鹼度，恢復健康。隨着書籍熱賣，酸鹼食物影響身體之說迅速傳遍全球。有癌症病人因相信Robert Young而放棄醫學治療，導致癌症惡化，Robert Young最後被美國法院裁定欺詐罪成，向受害人賠償8.2億港元。

血液pH值須維持7.35至7.45

人體充滿體液，例如尿液、唾液，各有不同酸鹼值。但談到身體酸鹼值，一般是指血液，香港大學內科學系腎臟內科講座教授鄧智偉指出：「只有血液酸鹼值改變，才會對健康構成影響。」

酸鹼值（potential of hydrogen，pH）由0至14度不等，0為最酸、7是中性、14最鹼。

在正常生理狀態下，人體血液pH值維持在7.35至7.45這個狹窄水平，若血液偏離此範圍，細胞便不能正常運作甚至死亡。鄧智偉解釋：「人體細胞需要藉由各種酵素催化化學反應來執行代謝工作，而酵素必須在特定酸鹼值和溫度下運作才有理想效果。因此，人體須擁有完善機制來穩定血液酸鹼值和體溫，以保持各項功能運作正常。」

因為患病 才會令血液變酸

對於酸性體質引致百病叢生的說法，鄧智偉表示不成立，醫學上沒有酸鹼體質之說，因為人體會調控血液酸鹼值在一個狹小幅度內，不能藉飲食改變。他補充：「胃酸含鹽酸，胃部pH值只有2至3.5，屬高度酸性。不論是吃了多酸或多鹼的食物，也會被胃酸消化，吸收後過剩的酸性會被腎臟代謝，最後經尿液排出體外。譬如大魚大肉後尿液偏酸，原因是蛋白質是由胺基酸組成，進食分解後會產生阿摩尼亞等酸性物質，增加血液酸度，但經腎臟代謝後，這些酸性會隨尿液排出體外。」

有人認為酸性體質易令人生病，醫學理論剛好相反，患某些病才會令血液變酸，如腎衰竭或呼吸衰竭等，身體無法正常將酸性物質排出，才會令血液變酸。

呼吸系統、腎、骨 合力保血液酸鹼平衡

人體血液酸鹼值如此穩定，有賴呼吸系統、腎臟及骨骼新陳代謝調節。

呼出二氧化碳 降血液酸度

細胞利用氧氣將養分轉化為能量，同時會產生二氧化碳。二氧化碳溶於水會形成碳酸（carbonic acid）水溶液，增加血液酸度，鄧智偉說：「將二氧化碳呼出，能降低體內二氧化碳濃度。大腦會偵測體內二氧化碳含量，藉着調整呼吸速率及深淺，以維持血液pH值平衡。」

如果患上肺炎、肺氣腫、慢性支氣管炎，肺部無法呼出足夠二氧化碳，腎臟便會作出反應，透過尿液排走更多酸性。倘若情况嚴重，患者有可能出現「呼吸性酸中毒」（respiratory acidosis），出現呼吸急促，甚至缺氧徵狀；一些人驚恐症發作時，因不由自主地加快呼吸，換氣過度，排出大量二氧化碳，則有可能導致「呼吸性鹼中毒」（respiratory alkalosis）。事實上，酸中毒或鹼中毒均須醫生治理。

腎臟代謝 過剩酸性經尿液排出

腎臟其中一項功能是代謝體內過剩的酸，連同人體其他廢物經尿液排出體外。如果有腎衰竭或腎小管性酸中毒，無法正常將酸性物質排出，會令血液變酸。鄧智偉說：「呼吸系統會即時作出反應，透過增加呼吸次數排出更多二氧化碳，令血液pH值上升，因此患者會出現氣促、呼吸加快等徵狀。」若情况嚴重，患者有可能出現「代謝性酸中毒」（metabolic acidosis）。

骨骼更新 溶出鹼性礦物中和血酸

身體酸性會儲存於骨骼中，供破骨細胞分解骨骼之用。鄧智偉表示：「骨骼是一個活器官，破骨細胞和成骨細胞各司其職，使骨骼不斷自我更新。其中，破骨細胞會分泌酸性和酵素來分解骨骼，溶出的鹼性骨骼礦物（如鈣）會進入血液，中和血酸。另一方面，成骨細胞產生大量骨骼基質蛋白，促進新骨質產生。」

■專家意見

◆鄧智偉（港大內科學系腎臟內科講座教授）

◆蔡少薇（香港高等教育科技學院食品與健康科學學系助理教授）

◆譚韻婷（香港高等教育科技學院食品與健康科學學系特任導師）

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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