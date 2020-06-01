知多啲：烘焙換油減糖 兼顧美味健康

而黃糖則保濕及吸水能力較強，可以增加糕點的煙韌度及「咬口」，例如chewy chocolate chip cookies，可帶來一種拖肥及焦糖的香味。

蛋糕愈紮實 脂肪、糖量愈高

「基本上愈紮實的蛋糕，熱量愈高，因為密度比較高，脂肪及糖分含量亦相對較高。相反鬆軟及輕身的蛋糕，例如戚風蛋糕，相比起芝士蛋糕的脂肪含量會較低。」

油分在蛋糕裏能改善蛋糕的口感。脂肪（特別是飽和及氫化脂肪）可以令烘焙食品增加油香，質感更加柔軟或者酥脆，因此比較少烘焙食品採用沙律油（不飽和脂肪）。

糖和油在蛋糕各有不同作用，分量多少會影響味道和質感。想食得健康又美味，可稍微調整食譜材料或分量。註冊營養師李向明有以下貼士：

1. 製作蛋白打發的蛋糕，例如戚風蛋糕，減糖會影響蛋糕口感；但以全蛋打發的蛋糕，例如海綿蛋糕、牛油蛋糕，可以將食譜糖分減20%，對口感影響不大。如果減少20%以上，可加入無糖蘋果蓉調味，但注意要同時減少水或牛奶分量，否則會太濕身。

2. 如果糖的作用只為蛋糕提供甜味，而過程毋須打發蛋白，可用稀有糖代替砂糖

3. 可用牛油果或蘋果蓉代替牛油，比例約1:1；但會影響口感，未必適用於講求酥脆的烘焙糕點如曲奇