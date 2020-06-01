營養師改良食譜 低卡低糖低脂 拒絕甜蜜陷阱 自製「有營」蛋糕

親手做蛋糕，就會知道主要材料是糖、牛油、忌廉、芝士……「邪惡」程度是滿分！不想跌入高糖高脂高熱量的陷阱？營養師教你炮製賣相吸引又健康的蛋糕。

日本人氣芝士蛋糕餅店早前響應「#stayhomechallenge」，公開其芝士蛋糕食譜，材料是忌廉芝士、酸忌廉、鮮忌廉和白朱古力等。而近期大熱的廁紙蛋糕，香港有餅店仿製，網上也有不少食譜。「廁紙」外層是用大量糖霜加水揉成的翻糖膏（糖皮）。造型雖然吸引，不過，仁安醫院註冊營養師李向明提醒，要小心攝取糖分和脂肪超標。

高糖招脂肪肝、高血脂

蛋糕主要營養成分包括糖及脂肪，這正正是致肥的兩大因素。仁安醫院註冊營養師方敏琪指出，攝取過量糖分除了會發胖之外，亦是脂肪肝及高血脂的主要成因。高糖食品會令血糖快速飈升再快速下降，影響能量水平和專注力。而對於糖尿病患者，攝取太多糖分會導致血糖上升，引起併發症。此外，烘焙食品採用的油大都含高飽和脂肪及反式脂肪，例如牛油丶氫化油丶忌廉、牛奶及芝士等，除了高熱量及容易致肥之外，亦會令血液中壞膽固醇上升，增加堵塞血管的風險。

根據世界衛生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士每天攝取脂肪量應為每日總能量的15％至30%。以每日攝取2000千卡計算，由於每克脂肪熱量約9千卡，每日總脂肪上限約為65克。WHO又建議，成人糖分攝取量應在每日總攝取熱量10%以內。以每日攝取2000千卡的人為例，每日糖分攝取量應低於50克。

1件廁紙蛋糕 佔1日攝糖上限78%

依照日本芝士蛋糕店提供的食譜，每100克芝士蛋糕含約25.6克脂肪和18.1克糖。一件切餅芝士蛋糕（約重175.5克）含約45克脂肪，佔每日攝入上限的69%；而糖約32克，佔攝入上限64%。至於以糖皮包廁紙蛋糕，每100克含有15.9克脂肪及41.4克糖。一件切餅廁紙蛋糕（約重95克），脂肪含量約15克，佔每日攝入上限的23%；糖約39克，佔攝入上限78%。李向明及方敏琪均表示，芝士蛋糕脂肪含量高，廁紙蛋糕則屬於高糖食品。想做廚神又擔心增磅，兩個營養師改良了這兩款人氣蛋糕，減脂減糖，並請來沙田國際醫務中心仁安醫院主廚梁日輝示範。由營養師和大廚加持，有營又好味！

■日式芝士蛋糕（低脂版）

總熱量：1535千卡

材料（8人分量）

雞蛋……4隻

赤藻糖醇erythritol（或稱rare sugar/稀有糖/稀少糖）……30克

希臘乳酪……500克

茅屋芝士……1000克

粟粉……20克

低筋麵粉……20克

雲呢拿香油……少許

做法

1. 焗爐預熱100℃，預備20至22厘米直徑蛋糕模，底部用烘焙紙及錫紙包好備用

2. 用打蛋器將雞蛋輕輕打散，中途分2至3次加入糖

3. 雞蛋打至挺身，加入茅屋芝士和希臘乳酪，用打蛋器攪勻至沒有顆粒

4. 加入粟粉和低筋麵粉拌勻

5. 加入雲呢拿香油拌勻

6. 倒入模具，放入焗爐，以150℃焗1小時15分鐘（貼士：想焗出來的蛋糕白一點，可100℃焗2小時）

7. 蛋糕待涼，放入雪櫃冷藏1小時口感更佳，蛋糕面可放新鮮水果裝飾

營養師健康貼士

1. 以茅屋芝士取代忌廉芝士

每100克

茅屋芝士：熱量為98千卡，含4.3克脂肪

忌廉芝士（低脂）：熱量達201千卡，脂肪含量約15.3克

2. 以赤藻糖醇取代砂糖

每100克

赤藻糖醇：熱量近乎零

（因人體不會將其代謝為葡萄糖，因此實際上不含熱量）

砂糖：熱量387千卡

營養成分（每100克計算）

日式芝士蛋糕*（邪惡版）

熱量……約340千卡

蛋白質……約7克

脂肪……約25.6克

糖……約18.1克

日式芝士蛋糕（低脂版）

熱量……97.5千卡

蛋白質……12克

脂肪……2.5克

糖……1.9克

*營養成分按食譜分析估計

大廚秘訣

1. 可加少許忌廉芝士，令蛋糕更加挺身

2. 希臘乳酪、茅屋芝士較為濕身，加入粟粉、低筋麵粉可縮短烤焗時間，蛋糕可更高身

■廁紙卷蛋糕（低脂低糖版）

總熱量：857千卡

材料（5人分量）

蛋白……170克（約6隻大蛋）

砂糖……50克

沙律油……20克

低脂奶……80克

脫脂奶粉……50克

低筋麵粉……50克

做法

1. 將蛋白打至起泡，中途分2至3次加入糖

2. 在另一碗中，將牛奶和奶粉拌勻，再加入低筋麵粉輕拌成糊狀

4. 分兩次把打好的蛋白泡沫加入粉漿，用翻拌手法輕輕拌勻

5. 加少許沙律油，輕拌至均勻

6. 倒入預先放了烘焙紙的烤盤中，拿起烤盤在桌上拍幾下，有助拍走氣泡

7. 放入焗爐用100至120℃焗25至30分鐘

8. 當蛋糕還暖時撕走烘焙紙。放入以錫紙包裹的廁紙筒作軸心，慢慢由尾部開始捲起即成。蛋糕待涼，放入雪櫃涼藏45分鐘口感更佳

營養師健康貼士

1. 近乎零膽固醇

無蛋黃

2. 不用翻糖膏，改以卷蛋造型

每100克翻糖膏熱量為373千卡，含88.9克糖

3. 使用脫脂奶粉

每100克脫脂奶粉只有0.77克脂肪

4. 少油

營養成分（每100克計算）

廁紙卷蛋糕*（邪惡版）

熱量……約405千卡

蛋白質……約9.5克

脂肪……約15.9克

糖……約41.4克

廁紙卷蛋糕（低脂低糖版）

熱量……204千卡

蛋白質……10.8克

脂肪……5克

糖……11.9克

*營養成分按食譜分析估計

大廚秘訣

1. 捲蛋糕時，手要穩定，不可太大力

2. 盛蛋白的容器切忌有油，否則影響打發

文：李祖怡

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

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立即去片：bit.ly/36QwiWt