醫賢心事：父母慣性貶低控制 埋情緒病伏線

童年是建立信任、自立、自律、自我發展和身分認同的時候。如果童年時遭父母不斷批評、控制，我們便會潛意識地自覺得一無是處，什麼也做不好。情感上被忽略的小孩會覺得自己不值得被愛，容易產生自卑、倔強、孤獨的個性。小孩子對父母之間的問題和對父母的情緒亦十分敏感，會長遠地影響他們對親密關係的觀念，例如害怕建立親密關係、不能信任親密關係而害怕被丟棄等等。

這些童年陰影會留下烙印，影響我們對自己、對別人和對世界的觀感。這些都會成為情緒病的伏線。當我們自卑，我們可能會強迫自己付出加倍努力。但當遇到批評的時候，我們便會分外敏感，容易怪責自己，又或是因為覺得不被理解而感到憤怒。這些不會是單一事件，因為童年陰影會使我們對這些情感上的侵犯分外敏感，所產生的自卑、孤獨感會反覆出現，影響着我們與自己和與其他人的互動。當這些模式反覆出現總有一天令情緒出現問題。焦慮症、抑鬱症等會使負面思想更嚴重，更難感受到愛。

反覆感到自卑孤獨

我們不能改變過去。童年不愉快的影響深遠，亦增加患上情緒病的風險。治療情緒病十分重要，否則便更難累積正面思想和更難感受到別人的關愛。而在治療情緒病的同時，當病人慢慢跟醫生建立關係，感受到原來有人關心自己，這種關係本身亦是一種靈丹妙藥。

文：何浩賢（精神科專科醫生）