骨骼「偵」奇：波友四圍撞 小心後十字韌帶撕裂

交通意外受傷佔多數

相比起前十字韌帶撕裂，後十字韌帶傷患比較少。非運動受傷的個案佔多數，大多是因為交通意外所致。當發生意外時，坐在車內的司機和乘客，膝關節都是彎曲，而車輛的撞擊力剛剛擊到脛骨前方，令到脛骨後移而引致後十字韌帶撕裂。另外，帶衝撞的運動（如足球和欖球等）同樣可以引致後十字韌帶撕裂，運動時會有不少的攔截動作，若攔截時令膝關節受到猛烈撞擊，又或是膝關節過度向前方反曲等，此類創傷除了後十字韌帶撕裂外，其他組織包括前十字韌帶，內外側副韌帶也可以同時撕裂，屬於嚴重創傷。

疼痛腫脹 關節僵硬

後十字韌帶的創傷，經常和前十字韌帶、兩側副韌帶一起發生；受傷後，膝關節會出現血塊，病人感到膝部疼痛和腫脹，嚴重可以令關節僵硬，甚至無法走動。如果是單純後十字韌帶受傷，腫脹一般比較輕微，有時候連患者自己也沒發覺，直至膝關節出現不穩定才發現後十字韌帶受傷。後十字韌帶撕裂後如果沒有適當治療，長遠會令膝關節變得不穩定，除了增加再次受傷風險，更會加速關節退化。

後十字韌帶撕裂經臨牀檢查已經可以確診，受傷程度可分為1至3級，由輕微、局部撕裂至完全斷裂。醫生也會安排其他檢查作出全面和精準的診斷，例如X光可以顯示有否骨折，而磁力共振（MRI）則可以同時檢查其他的韌帶組織和半月板。

癒合力較佳 未必需要手術

相比起前十字韌帶，後十字韌帶的癒合能力較佳，並不是所有病人都需要手術治療。非手術治療包括物理治療和各種運動復康。透過肌力訓練，特別是股四頭肌，以及本體感覺神經平衡訓練等，許多運動員都能夠回復受傷前的活動能力和運動表現。

但是，如果後十字韌帶完全斷裂，或經過一段時間保守治療後膝關節仍持續不穩定，就需要考慮手術重建後十字韌帶和關節的穩定度。現在手術多採用關節內視鏡，屬於微創手術，因為後十字韌帶沒法直接修復，醫生需要先借取大腿內側肌腱重建斷裂的後十字韌帶。手術後需要物理治療重新訓練肌肉和平衡力，經過復康後便可以重回球場。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）