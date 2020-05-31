星期日文學‧布萊希特繼承者們×陳炳釗：文本詰問現實，劇場針砭時代

風雨飄搖，社會氣氛愈漸衰落，有一道縈繞劇場人或泛藝術工作者的問題，當外面世界潰散崩落得轟然大震，藝術、劇場有何「用」？當「外面世界」與「裏面世界」交纏碰撞，黑盒子與無數個黑夜盤旋交替時，我們該如何看待劇場之「用」？相約資深導演、前進進藝術總監陳炳釗在劇團所在地牛棚，期待着關於劇場與文學、劇場與社會現實等討論與撞擊，事前陳炳釗已列好幾位當代德語劇作家作品，讓我們仔細研讀，而他們有個共通點——不同程度地繼承了對現代劇場面貌影響深遠的德國劇作家布萊希特（Bertolt Brecht），一個以「改革社會」見稱的戲劇大師。

史詩劇場（epic theatre）、疏離效果、辯證式劇場、碎片化……是普遍對布萊希特的印象，那種佈局與設計，譬如說某演員走上舞台前方，抽離角色去吐露現狀，陳炳釗說，來到今天，當代德語劇場已少見如此着迹，而是傾向滲透於整個劇作，是「入了血的」。他們的「繼承」非照搬直套，而是像上一代繼承者德國著名劇作家Heiner Müller所言，「繼承布萊希特卻不批判或不進而發展，就是一名叛徒」。此話何解？陳炳釗主要以柏林圍牆倒下後開始摸索劇場的新生代劇作家羅蘭．希梅芬尼（Roland Schimmelpfennig）的《金龍》、凱文．瑞特貝格（Kevin Rittberger）的《卡桑德拉：表象終結的世界》，再旁及其他德語劇作，細細闡述布萊希特的當代德語繼承者們，是如何由此演進發展。

首先要知道一個背景，德語劇場傳統是導演主導的劇場，「在戰前，導是比編更強，到後來慢慢平衡發展」，至當代我們會發現衍生名為dramaturg的劇作者，陳炳釗說：「這是個很特別的位置，既要掌握文本，亦要懂得劇場，在兩者之間游走。」由此引伸到陳氏思索後整理的一句話：「劇場必須抗拒文學，文學必須抗拒劇場」——他指，後半句是Heiner Müller說的，前半句則是自行歸結的。前半句的意思是：一、若劇場的代表人物是導演，導演須抗拒只聽從文學，及抗拒成為文學的奴僕、服務於編劇；二、若劇場有布萊希特所說的「功用」，文學代表某種純然審美，劇場必須抗拒這種審美。陳氏意思並非指當代文學呆板守舊，劇場則靈活變通，這裏「文學」指的是約定俗成的原則，故劇場需與之保持距離。而他二○一三年搬演的作品《金龍》正是很好的代表例子。

初讀《金龍》，發現一道無形力量把你推往2D紙面外，十七個角色由五個演員擔演，每人分身飾演多角，且設定男扮女女扮男，後生扮年長年長扮後生。而除了性別年紀，種族拘囿亦被打破。若獨以閱讀方式進入，恍如隔着一層厚重油膜，譬如平白如劇中情節：一個亞洲牙痛小子在德國的中越泰餐館打工，另有幾名亞裔移工；店裏有兩名空姐常來光顧，一天牙痛小子的牙齒飛到空姐的湯裏；這所名為「金龍」的餐廳樓上住了一對祖孫，孫女有個讓她懷了孕的男友；此外還住了個男人，妻子因外遇要離他而去；也有螞蟻和蟋蟀關於勤勞與不幸源自《伊索寓言》的故事……然而在紙本上他們的對白或敘述，均以演員身分寫出，即是說，文本上會寫：「年輕女人：『好痛——我的牙齒好痛──』」這還好，仍可估算年輕女人扮演的是牙痛小子，但可想而知，五個演員在短促而密集的四十八個場景內不斷轉換角色，若無法把細節好好累積，讀者很容易陷入渾沌。那麼，在劇場上如何呈現，如何累積劇中設計？「這很考導演功夫，文本上可慢慢累積感受，劇場世界則如拋波，當你掌握到三個波之後，就會有第四個第五個」，陳炳釗比喻道。這般混雜的演員／角色設定，也許在抗拒的，是傳統劇場把文本搬上劇場的既定想像，並「讓你自行創造出劇場」，這正是做導演所需的能力及樂趣所在，文字是符號性的，劇場的符號則建基於物質，「點演、點做、點剪、點結構、點呈現」，統統都在腦內先浮現，而當代德語劇作家尤其重視的，是劇場的美學，即：「如何呈現」。

身分是束縛還是錨點

再具體一點，陳氏舉了《金龍》一個例子，由「年逾六十的男人」飾演年輕金髮空姐，劇中後半部她在審視自己的身體狀態：「我在想他觸碰到我如此年輕的身體時，有什麼感覺。我撫摸他身體的時候，感覺得出他的年紀。他長得很好看，是個有吸引力的男人。但是從他的皮膚我感覺得出他的年紀。」由年老的演員飾演此角並讀出對白，很諷刺，實際上年老的軀體審視「年輕的身體」，而「她」也正凝視這段表面愛情關係：「我很喜歡他，不過也許我也瞧不起他。」這關乎人的外在與內心、表象與實相──陳氏說，這是當代德國劇場喜歡探討的問題，《卡桑德拉：表象終結的世界》更開宗明義命名為「表象的終結」。回到角色錯置，《金龍》可說是淋漓盡致，除性別年紀種族的對換，也有更複雜的錯置，就是──受害者與加害者。陳氏指在不少場景轉換中，也有演員由受害者變成加害者，而轉換之快實讓人錯愕與措手不及，譬如說，劇中孫女男友讓她懷孕卻不想負責任，孫女本是受害者，但演員搖身一變到下一場，霎時飾演雜貨店老闆的角色，「一個暴力的剝削者」。另一個更明顯的例子，牙痛小子、「終極受害者」，作為移民黑工即使牙痛要命也無法前往醫院，最終血流不止死去。在他死後、接近尾聲有全劇唯一特長的獨白，其中：「親愛的媽媽，你一頭黑髮怎麼都白了。爸爸兩年前過世了？真令人難過。姊姊──沒有，我沒找到姊姊，對不起，沒這麼容易……也許有人收留了她，沒消沒息的也可能是件好事。」陳氏說，這段顯露濃郁情感的直白文字讓人感動，但一轉身，這個飾演牙痛小子的「年輕女人」，就在下一場演變成穿條紋襯衫、強暴蟋蟀至流血的男子，「做盡壞事卻只說『對不起對不起』」，而且「不太清醒，也不太感興趣地說」，由痛苦到殘暴，「這刻受害，下一刻卻加害於人」。

這種刻意錯置有何意思？「扮到一個地步，觀眾可能會頂唔順，扮到會覺得你唔好再扮啦畀啲真嘅嘢我！」陳炳釗說，商業劇場也會有如此扮演，「帶來快感、叛逆感，不過是較消費好玩的那種」，但在《金龍》，一場演畢即迅速跳至下場，沒有延宕，不能以傳統滑稽手法演繹。他借用戲劇顧問陳佾均的分析說，「它在討論的，其實是自我與他者」，我們總有欲望成為別人、「他者」的時候，劇中空姐說：「如果我可以變得和我現在無法擺脫的樣子全然不同。如果我可以成為另一個人……如果我們可以交換，我來當個依舊風流倜儻的機長，飛越所有國界。」陳氏讓記者試想像這段話由其他角色演說：「如果我不是亞洲人而是白人」、「如果我不是工人而是中產階級」……在全球化自由主義的語境下，「我們都有欲望成為他者，而世界給了我們這個夢」，在看似被自由籠罩的社會，身分恍似輕易互換，就像劇中演員不斷轉換角色，至尾段，作者流露對此抱有懷疑，「你慢慢會發現，這種身分變來變去的『好自由』，到最後沒變出什麼，只有愈殘酷、難受，受害者同樣是加害者」，這裏帶出的重點，也是德語劇作不時探討的「平庸的邪惡」，劇中沒有絕對忠奸，幾個施暴者亦是平凡人，不會特別感到自身邪惡。而這種共謀關係，卻潛藏在生活細節。

陳氏說，這部劇表面看似輕鬆和諧，實質以黑色童話的手法包裝邪惡血腥。在這個左鄰右舍就存有不同族群的世界，若有關懷與互動，「也不過是很表面」──劇中亞裔移工處理好牙痛小子的屍體後，碰見金髮空姐，他們互相問候，說了一連串客套話，最後安然互道晚安告別，「表面看似和諧，但之前發生了很血腥的事」，即使空姐刻意把跌進湯裏的牙齒帶回家並含進口內嘗起來，「不是旁觀他人之痛苦，她嘗試感受」，但至劇終她把牙齒吐進平靜河中，「可能吐完有種中產階級的傷感，覺得這世界有點神秘有點無奈，但最後也返回自己的生活裏」。陳氏認為，這點出德國社會狀態，普遍民眾希望與移民融洽共處，但這種共融卻是虛假、不真實的。正如劇目名稱《金龍》，指涉一幅掛於餐館的金龍地氈，看似簡單老土，卻有力戳破表層面紗。在很多人尤其歐洲人來說，不可隨便開stereotype（刻板印象）或政治正確的玩笑，這裏以金龍象徵亞洲，即是說，「『亞洲人係啊好叻㗎嘛，會整啲地氈囉』，其實都帶有貶義」，陳氏亦以劇中高度重複的食物來說明，「Gai Grob Prio Wan，鳳梨、小蜜桃、糖醋醬；Bao-Zi，現蒸菜肉包子；泰式酸辣湯，雞肉、椰奶、南薑、番茄、蘑菇、香茅與檸檬葉（辣）」，一連串的白描食物，「對外國人來說都很exotic（異國情調）」，且頻繁出現在牙痛小子感痛楚時，這細微鋪展帶出另一種文學性──對於他者平庸普通的食物，若帶着異國濾鏡去看，其實都有點政治不正確，即使在他死後，亞裔移工亦只淡然說出食物名字，以物質代表人，「很荒誕」，也暗示在全球化互動下名字漂洋過海，「但能夠留下來的只是表層的詞彙」。

剝洋葱般轉換視角

以上關於移民、他者、表象等等在另一部當代德語劇作瑞特貝格的《卡桑德拉：表象終結的世界》亦有探及，處理手法和觀點卻有不同。陳氏認為，《金龍》算是比較樂觀，即使最終與「他者」共融流於表面，但指向普遍存在的關懷與互動有其意義，「普通人都可能幫到，只是用了不準確的方法」，後來牙痛小子的深情獨白「雖然很典型很cliché，但實質有很多真實情感，不應忽略」；陳氏認為《卡桑德拉》的處理則較悲觀，即使有記者攝影師翻譯者等主動關懷，作為橋樑去拉近與他者距離，但劇中指向的是宿命式的隔閡，無論如何嘗試與非洲漂洋過海到歐洲尋希望的難民連繫，之間總隔着個跨不過的大西洋，「你怎樣也無法關懷，他者就是他者，於是會陷入很大的困境」。因德國納粹、歐洲殖民剝削歷史，歐洲普遍存有原罪心理，「覺得自己虧欠第三世界，想補救」，《卡桑德拉》「在批判的就是這種即使你有原罪心理，你都補救唔到」。

《卡桑德拉》沿用思辨張力很強的方法，把劇本分為數個部分，像「剝洋葱」層層展開，轉移視點展露層次。如《金龍》一樣，《卡桑德拉》的作者瑞特貝格亦做過田野考察，第一層即展示多個採風得來、關於非洲難民的辛酸故事；第二層在多個故事中抽取並集中講述「貝蕾辛之死的教育劇」，貝蕾辛為漂渡至歐洲反覆經歷磨難，遇上同樣處境的鮑巴卡（後結為夫婦），被遣返、丈夫跛腳、跌入大海，多番挫敗磨人心志卻不失真實，稱之「教育劇」是因為隱含觀念灌輸，富警示意味；第三層是幕間劇，講述非洲觀眾如何對這意圖呼籲人們不要冒生命危險湧進歐洲增加負擔的「電視劇」反感，像反駁「教育劇」並質疑那呈現非裔難民渡海時險象環生之「表象」；然後是關於紀錄的爭論，記者狄斯克相信不應介入難民而該冷靜觀察，電影導演尤莉卡則認為應介入，甚至租船與難民共搭；最後一層以巨靈、珊瑚、非人類視野看待，海洋漂滿屍體，一切終將毁滅……這層層剝洋葱顯示劇作家的疑惑、「把底牌攤出來的後設觀點」，轉換不同視點探討難民問題，如陳氏引Heiner Müller說：若只延續基於相同價值觀的對話是沒有意思，只有視點不斷轉換，才能超越提升。《卡桑德拉》「沒有以布萊希特式很準確地呈現、幫大家思考問題，反之將所有角度的困惑顯示，帶一種迷失感」，陳氏說。那麼作者瑞特貝格繼承了布萊希特嗎？如上文所指，陳氏說，繼承是需要批判、背叛布萊希特的，《卡桑德拉》走的是不一樣的路。

另一特質，當代德語劇場使用較多敘事、較少對白，但非平鋪直敘的敘事手法，是跳躍式，不停在敘事與對白之間「跳出跳入」，令人有不穩定感。陳氏認為這就如現實中我們都在外與內間不斷盤旋，他舉《金龍》兩個空姐作例子，說明她們在對話（跳入）時不太清楚自己處境，但在跳出時能冷靜觀察，陳也憶及情形如自己在打坐冥想時，老師說別人常說「觀照」，但真要做到卻不易，「以打坐形式或可做到，但你試試以日常生活狀態去觀照，五分鐘後可能已跌入生活處境、對話」。《卡桑德拉》的「跳出跳入」則以場景的進出配置，譬如說以教育劇、很多對話的一場「跳入」，記者、記錄者討論如何記錄鮑巴卡（貝蕾辛丈夫）時「跳出」，這手法源自「布萊希特晚年的觀念，我抽離、我思辨」，把畫面放大縮小放大，轉移視點，並不是想觀眾真的抽離，「而希望你冷靜地抽離，投入時真正投入、有能量地投入，不是看電視劇般開首已投入，到最尾那些眼淚與同情其實是無力的。因為沒經過思考，那投入將是無力」。

以新文本和劇場介入社會

那麼，陳炳釗屬於布萊希特式、創作傾向關心社會嗎？「遇到這類劇作家，像找到同鄉會般尋到自己歸屬」，陳氏笑說，不過他也經歷過多年掙扎，一方面認為創作是個人心靈呈現，一方面作品面向社會、表達對社會關注，他經歷很長時期的「pendulum（鐘擺）狀態」，在近十多年才比較確定以創作社會性作品為主，他說，這跟社會情况有莫大關係。二○○五年陳氏寫過《錯把太太當帽子的人》，講述失語症、歇斯底里等從個體生命缺陷出發的劇作，接着就開展與董啟章合編關於香港社會歷史的《天工開物‧栩栩如真》，「那時剛碰上保衛天星皇后碼頭，那些現實撞入來的故事，改編時發現界線不易守住」，然後便開始「很布萊希特式地抵抗現實」，蟄伏內心的抵抗力度爆發，更看清自己擺向社會議題，「發現即使個人傷感創傷失落也許亦跟社會有關」。實驗性劇場在早年創立的實驗劇團「沙磚上」試過，後來到反高鐵等事件發生，陳氏始確立前進進探索「新文本」，積極推動新文本運動，他說，新文本讓人「集中掌握思考和意念，繼而與現實對話」。續問他，你覺得自己是布萊希特的繼承者嗎？他笑說，你這樣說我會面紅，八十年代覺得布萊希特「太過左翼太過教條主義了」，荒誕劇場反而影響創作較多，「直到重新發現一切連繫社會，但那時感到他的觀點不足，因為我們的劇場沒西方靈活的劇場實踐手法，很容易套進傳統寫實主義，那種布萊希特的想像好dead」，當陳氏再仔細研究德語或歐洲劇場時，發現很多人運用布萊希特的意念，並推前了許多，方才明白繼承也可以走得很遠，「直到現在自己相信劇場是一種集體思考，但回頭來自認是布萊希特繼承者，我會面紅，會唔好意思」。

在亂世下，問陳氏曾有過《卡桑德拉》呈現的介入社會之困境嗎？他首先肯定介入確有意義，並細釋當劇場介入社會時，並不是為了「助攻，而是使人有更清晰的立場」，如布萊希特相信藝術之「用」是要「productive」，「意思是有嘢radiate出來，即是當人離開劇院後或改變立場、找到行動的意義，自然就有骨牌效應，對社會有改變」。以上探討及搬演過的劇作恰巧都與難民、移民有關，當年在香港好像很遙遠，然而卻似遠非遠，「香港有很多新移民，我們怎樣處理『他者』問題呢」。而現在於統治者眼中，「年輕人已是『他者』，存活在流放狀態，身在香港，卻已成為香港難民。難民即，不容於某種狀態」。如當代德國劇作家在探討難民議題時，其實在說的，是人類共存的景况。

文//林凱敏

編輯//關曉陽

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