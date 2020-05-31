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2020年5月31日星期日
漫畫連載
盼望達人龔立人 抬頭尚有 靈魂內有 自由花在教堂綻放
本來以為睇唔到
2046列車開往2047消失的房間
周日話題：皇帝的仙丹——國家安全法
星期日現場：當我們同在一起
安徒行傳：不一樣的常態 對恐懼的管理
悼：你要消滅 我就要捍衛 堅持悼念64
影像特區
星期日現場：國安法通過這天，在法庭旁聽
同場加映：游走在法律與貪腐之間的「警界線」 英警匪燒腦劇Line of Duty
阿貓阿狗：#74爬山
七情上面：苦難時代的情緒自覺
開門讀書：一個城市的衰亡和再生的故事
童軍跳彈牀：磁奶
在大學教植物學：哈佛植物學的第一華裔巾幗
獨恒戲語：《Home》當家不成家
家明雜感：《熱帶雨》（一）：時間站在年輕人一邊
影片簡評：《那一夜：母親是殺人犯》 IIB
咩世界：第147期 ／復課
漫畫連載：This City這城 Vol. 12
星期日文學‧布萊希特繼承者們×陳炳釗：文本詰問現實，劇場針砭時代
料理分子：「燴牛肉雜菜農夫包」的啟示 物盡其用 廚師天職
ways of seeing：Xinjiang 1980帶着相機 替族群整理一本「家庭相簿」
公仔開箱：從木村花悲劇看《雙層公寓》操控真實
通識導賞：世紀疫症拉近貧富差距？
未來城市：「居英權第二代」分享心路歷程 Hello UK，真係咁簡單？
漫畫連載：This City這城 Vol. 12
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【明報專訊】圖//黃照達
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盼望達人龔立人 抬頭尚有 靈魂內有 自由花在教堂綻放
本來以為睇唔到
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