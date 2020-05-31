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星期日生活

童軍跳彈牀：磁奶

【明報專訊】婷媽躺在梳化，看着一條關於國歌法的YouTube，咧嘴而笑。雅婷側望着下班回家，故意把YouTube的聲音扭大：「立國歌法啦終於，嚟料啦嚟料啦。班黃屍港獨死梗！」

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