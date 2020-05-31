安徒行傳：不一樣的常態 對恐懼的管理

《暴政》的作者在有關章節所列舉的數例，其實是用來說明，現代暴政的本質是恐懼管理（terror management）。無論是當年希特勒利用的柏林國會大樓縱火案，還是有助普京掌權的莫斯科歌劇院恐襲事件，都是恐懼情緒被操弄的結果。換句話說，那些都是負面的例子，說明人們在恐懼面前，無法保持像作者所奉勸要保持的冷靜。

蘇軍入侵布拉格 人民出奇冷靜

不過，要列舉在「難以想像的事發生時人們仍能保持冷靜」的例子，就不能不說1968年蘇聯入侵捷克的事。當年仍在東歐共產主義陣營的捷克，爆發出扣人心弦的「布拉格之春」，在熱情澎湃的群眾運動要求下，一批改革派領袖登場，制訂了一套令人耳目一新的改革計劃。這套計劃企圖在不動搖社會主義體制的大前提下，實現政治和經濟改革，建設「具人性面孔的社會主義」。可是，蘇聯軍隊卻在一夜之間突然入侵，直搗首都布拉格。他們聲稱不是前來佔領捷克領土，而是伙同「華沙公約國」的社會主義兄弟友邦，前來「協助」平定捷克被「反革命分子」所搞亂的局面，以便捷克恢復「常態」。

這一套「出現亂局……不得不及時出手」的修辭，今天的香港人自然不會陌生。當日蘇聯為入侵捷克也砌辭一套「主權有限論」，而在香港為了明目張膽的替「一國一制」大開中門，北京也在不斷推銷「自治有限論」，這些我們都已經耳熟能詳。只是無論當年的捷克人，還是今天的香港人，對突然出現在眼前的巨變，都難以欣然接受。

當年蘇軍二十萬大軍閃電入侵，小國捷克自然無力頑抗（其時理論上是與蘇聯處於「冷戰對抗」的西方世界，為了與蘇聯達成「裁軍」與「緩和」（detente），抗議也是軟弱無力），改革派政府惟有呼籲民眾放棄武力抵抗，以免無謂犧牲。除了個別憤怒民眾曾與佔領軍發生過一些衝突之外，大規模的流血起義並沒有發生。不過，深受民眾支持的改革派政府也沒有投降，或者交出政權。一方面，最高領袖們逼不得已前往莫斯科與蘇聯人直接談判，另一方面，捷克政府也維持各級機關的有效運作。當時捷克人民雖然心情悲憤，卻出奇地冷靜。

捷克人應付突變八大反應

根據一些學者的梳理，當時捷克人應付突然被佔領的處境，主要的反應是：

（1）維持沉着的態度，保持有秩序的生活；

（2）如常地繼續個人和集體的正常生活，也協助其他人和組織以維持他們正常的工作；

（3）拒絕接受佔領軍所提供的任何幫助，並且持續抗議佔領狀况對日常生活秩序的干擾；

（4）表達對合法的改革派政府和領袖的支持；

（5）在國內外對佔領提出譴責；

（6）要求撤軍，釋放領袖，繼續原來的改革計劃；

（7）保護可能受佔領軍及其勾結者所威脅到的人或組織；

（8）揭露及排斥任何試圖與佔領軍合作的勾結者，拒絕遵從他們的命令或指示

當其時捷克人民冷靜、沉着和團結，致力主動地恢復生活的「常態」，其實是一種象徵層面的反抗（symbolic resistance），為了駁斥蘇聯宣傳機器抹黑，謂捷克出現了政府無法控制的亂象、不能運作，所以需要「外力」來協助。而捷克的改革派領袖，則以維持國家常態運作來拒絕承認佔領的合法性和必要性，試圖捍衛捷克的主權，拒絕交出政權——雖然他們也明知，蘇軍暫時的克制不可能永久。

常態化出現 恐懼令人虛與委蛇

於是，捷克當時出現了一個具有雙重意義的「常態化」過程。其一是作為具有象徵性反抗意義的「常態化」，其二是作為緩衝失敗到來、實質上是慢性投降的「常態化」。而在莫斯科的談判最後達成的協議當中，捷克被逼放棄大部分的改革計劃，蘇軍則會分階段撤軍，但原來的合法政府仍然可以執政。這個局面一直維持至翌年（1969）四月，親蘇聯的強硬派胡薩克上任。他開始登場，就以「恢復常態」為名，清算黨內黨外、上上下下的改革派，並且「還原」大部分已實行的改革，捷克似乎走上了歷史的「回頭路」。

但事實上，「常態化」是把捷克帶往一個新的境地：「恐懼」開始扮演不同的角色。人民的政治訴求被拒絕和否定，但政府卻放寬了對消費品的供給，滿足人民對消費生活的渴望。人們不致恐懼軍事鎮壓的再次來臨，但「恐懼」並沒有退場，只是「恐懼的管理」由宏觀轉向更為微觀。人們退出政治性的公共生活，免談政治，但並沒有可以真正退守的私人生活空間。因為「政治」已經擴及每個私人生活領域。人們害怕失去喜愛的工作、害怕降職、憂慮子女會失去入讀心儀學校的機會、找房子會出問題、申請出外旅遊的簽證等會受到限制。

於是，曾經為爭取理想政治訴求失敗而感到挫折的人們，重新開始與「體制」「和解」。為求那怕是小小的平穩生活，大家愈來愈懂得「走過場」、「虛與委蛇」、參與「表態效忠」的遊戲。人人愈來愈為求自保，互相監視和檢舉，1968當年的公民團結不再可見。

真正挑戰：免陷人心潰散常態化

人大代替香港立國安法，已經事在必行，猶如當年蘇軍進駐捷克，根本地改寫了捷克的命運，因為它釋放了人們從不敢正視的恐懼。它的恐懼不僅在乎它未來公布的條文是如何苛刻辛辣，使人動輒得咎，更在於它刻意要令人感到震懾力，令擁有正常理智的人會感到「無言」（speechless！）的「不可理喻」。

可是，深受過抗爭運動歷練的香港人，和當天在布拉格街頭的捷克人一樣，並不會太過受這套精心操弄的權力把戲而自亂陣腳。倒是在「冷靜」應對「入侵的恐懼」之餘，如何免於微觀管理和操縱的「恐懼」，掉進使人心潰散的「常態化」，才是我們真正的挑戰所在。

文//安徒

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao