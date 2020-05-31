星期日現場：當我們同在一起

（一）美國記者的短訊

早上，說得更準確一點，是清晨4時，我收到美國記者的短訊：「Heart is breaking for you in HK...this is insane.」去年反送中運動曾吸引了大半個地球的傳媒來香港採訪，我跟美國、法國和芬蘭等外媒合作過。大家往後偶有聯絡，但我總是置身於「被問候」的處境，每當收到他們的短訊，就意味着香港又出事了。諸如10‧1前夕，他們關心解放軍可會入城，繼而就是中大一役、理大之戰，一幕幕警方彈頭攻入校園的超現實場景，對全世界來說都是叫人震驚的暴行，因此我總是收到他們的殷殷垂念。

就在這天，半夜來鴻，心裏隱隱作痛。香港人有誰不知道，一國一制下我們大難臨頭，但當憂慮出自遠洋陌生朋友的口中，尤覺悲涼。他接着說：「It is so unbelievable. I'm hoping the media will be back to illustrate this complete injustice and breaking of promises.」我在被窩中想打幾個字回應，但良久無言。假以時日，歡迎外媒來港採訪，想必也是罪狀之一。

（二）做FA的醫生

我把頭盔、反光衣、眼罩、防毒面罩、兩個濾罐，還有記者證帶在身上，但要先去做一個預早安排好的醫生的訪問。沿路看到防暴警重兵駐守金鐘和中環，讓我想起15、16年前，去菲律賓馬尼拉採訪，舉目都是重裝警察的盛况。

訪問不過說一些奇難雜症的治療方法，跟香港當下情况風馬牛不相及。訪問做完，我在四面白牆的醫療室裏邊，卻不想離開。外面弄成這樣，大家不分享一下看法，我心裏難安（這個做法很危險，請大家不要亂試）。我莽撞的向醫生問診香港的死期，誰料他說：「香港人究竟點諗大家都好清楚，但政府從來沒聽過民意。」就這樣，我由一個記者變成一個急需獲得安慰的病人，醫生大概見我意志太消沉，遂帶點猶豫的透露了一個秘密：「我都有上前線做FA（醫療隊員）。」聽罷我的眼淚已不爭氣地滾下來，他忙着給我遞紙巾，「我明，我們都一齊經歷」。

他好不容易扶持了一個軟弱記者的心神後，一直把我送到電梯前，彼此用一張遮了一半的臉互道平安。做完訪問，與世隔絕不過兩小時，香港又再變得更加陌生。現在最害怕的，就是失聯太久，多過3個鐘沒有接收新聞，就幾乎認不出香港。睡覺超出6個鐘，再魂遊回來之際，總搞不清今夕何年，打從心底恐懼已失去了這個地方。

我滑一滑手機，看到銅鑼灣希慎門外，60幾個青年男女被防暴要求席地而坐受查的照片，還有中環德己笠街上，防暴警手持胡椒球槍，瞄準市民平射的一幕。而我位處幾條街之遙，路上是放lunch的白領，目下兩家餐廳一間全滿一間拍烏蠅，全滿那一間，門口更族擁着廿幾人排隊等外賣，這就是WhatsGap裏的黃店。

有些人在前面，有些人在後面；有些人在裏邊，有些人在外邊。有些人流淚，有些人眼淚流不出來；但大家的心，到底同在一起。這一段香港歷史，我叮囑自己要好好記住。

（三）想喊的鬼佬

皇后大道中周大福的門前，佈滿了幾十個重裝的防暴警察，每幾個人中，就有一人手持橙色黑色槍桿很粗的胡椒球槍，在中環鬧市上四處張揚。馬路的對面，整條雲咸街上，企滿黑壓壓的人頭，大家只能用一個憤怒的眼神示威，憑着一塊薄薄的口罩做掩護。

我一路往上走，站在人群的中間。大家都很冷靜，只是偶然有人發起喊出上聯，大家就順口溜的回應下聯。「五大訴求」當然配「缺一不可」、「光復香港」就配「時代革命」，還有好幾句專門給警暴而設的口號，我不在這裏長贅大家都心知肚明。在這些含蓄的白領裏邊，只有一男一女有這種響亮聲線，不時嗌出上聯連結彼此。意想不到的是，有個西裝男狠狠地嗌「香港人」時，竟然為數不少的人和應「建國」！由「香港人加油」，到「香港人反抗」、再歷「香港人報仇」，這是我第一次在現場聽到有人和應「香港人建國」。

其間全黑的速龍上場，在中環的大馬路上突然拔足追逐途人，我看到大家打從心底懼怕的臉，同時又看到大家那種習以為常的身體語言。然後我碰到一個昂藏七尺的金髮男人，他穿條紋恤衫，在行人路中央舉起一張蒼白無力的A4紙，用中文印着：「香港警察出賣了香港人」。

我上前搭訕，他用英語憤怒地喊：「Hong Kong police have betrayed Hong Kong people」。他說自己生於香港，在這裏住了40幾年，過去一年發生的每一件事，都叫他心如刀割，「I have a foreign passport, but I am a Hong Kong person.」

他用英語道：「我在中環上班，預計今日會有人示威，因此一早把兩張標語打印出來，帶在身上。」他不會看中文，因此只能靠Google翻譯幫手，把這幾個中文字列印出來。他說自己不是第一次上街舉牌，但從未遭警員截查：「because I am old and I am a 鬼佬。」

這個鬼佬原來會講廣東話，他只是不懂看中文。於是我立即轉用廣東話問：「咁你𠵱家心情點？」他的聲音一下子哽咽，望望周圍熟悉又陌生的環境，用廣東話答我：「我想喊，真係。I want to cry for Hong Kong.」

我問他會否離開，他說自己不想走，「不過即使我們移民，去到外國，我哋仲係香港人」。

（四）旺角的風情

夜晚，戰場轉移到旺角。我跟兩個18歲留了10隻漂亮指甲的女生搭話，她們說：「唔想香港變成大陸咁，我好驚。」她們2001年出生，覺得未來「冇晒希望」。但說了幾句，她們嫌我煩，我唯有識趣離開。

走到西洋菜南街，看見4個打扮斯文的25、26歲青年，男生跟我說：「我𠵱家只能講粗口發泄，咩都做唔到。今日出來我有心理準備，已經諗清楚，可能畀人拉。」我問他們立法以後，會否不敢在網上發言，女生瞪大眼睛：「點解唔敢？我會繼續在fb寫，感染淺藍的人，要他們知道發生咩事。」我不由得拍拍她的肩膊說：「年輕人，你真係天真！」想不到她用眼神「兇」我：「你一定要相信！」

話未說完，防暴突然疾走抓人，大家一哄而散逃難。於是我走去豉油街，想看看仍留守街上抗爭的，還有什麼人。然後3個師奶兩個大叔出現眼前，大叔的口罩褪到鼻孔之下，大聲責罵：「×街，害死香港，害死後生仔！」大叔1979年由順德經東莞，游水偷渡來港，他說自己最熟悉共產黨，生氣為什麼仍有香港人會相信這個政權。

另一個師奶說：「這裏5個人，3個大陸落嚟，有錢的冇錢的，我們都係香港人，我們要自由和法治。」她的仔女今年30幾歲，「大家各有各出嚟，去唔同地方抗爭」。另一個師奶說：「我放工見網上話去旺角，就立即來。我好灰，好傷心，一個咁好的香港玩完。這些時候，難道一個人屈在家？我一定要落嚟，見吓大家。」

以上就是我想說的關於5‧27的故事，謝謝你把它讀完。不論故事好聽還是唔好聽，它都是曾經在歷史長河裏出現過的人、出現過的話。我叮囑自己要好好記住：有些人在前面，有些人在後面；有些人在裏邊，有些人在外邊。有些人流淚，有些人眼淚流不出來；但大家的心，到底同在一起。

文、圖//鄭美姿

編輯//林曉慧

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