他大概不會感到慶幸。也有人以一貫的幽默處之，想像他日的通識題「試論陳同佳如何導致一國兩制之終結」，有人貼出周慕雲打扮的梁朝偉，說不用等到變成老頭才親歷2047，蠻好；另有一個教書的，寥寥幾句，卻很暖心：「其實，這只是把本來要推給下一代人獨自面對的事情，變成現在一起面對吧。」

過去一年以來再結合世界大勢，很多人說不出所料，卻是到了親歷其時，實感和情緒才湧出來，當中有幾多恐懼？街上雖有示威的人潮，安徒就觀察到自宣布以來向來多話的臉書的一點異常，然後以蘇聯佔領捷克一段歷史，提示面對突如其來的「一國一制」，得要做好個人的恐懼管理。葉蔭聰則前溯了內地《國安法》和「國家安全」概念的前世今生，分析其必然自我演變成「什麼問題都可能變成『國家安全』問題」的膨脹邏輯與原因，和其將導致不可預示的一切不可思議的事情。

不論是否同意今天已經忽然到站變左1997+50「一國一制」，香港變成中美交惡的磨心，大家肯定都有置身歷史風眼的感覺，預期未來都要捱點苦，一切未可逆料，去或留，在裏或在外，學習保持冷靜，拒絕掉進使人心潰散的「常態化」。

六四到了，燭光自自然然又會亮起。

編者話//黎佩芬

圖//何倩彤

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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