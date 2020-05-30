稱得上燒烤餐廳，肉類選擇當然多，除了常見的USDA認證美國Creekstone Farms肉眼扒和Snake River Farms西冷扒，餐牌上亦發現阿根廷西冷扒、日本鹿兒島和牛西冷扒、英國乾式熟成的牛柳扒和T骨牛扒等相對冷門之選。不嗜牛肉的朋友稍安勿躁，其他肉類和海鮮的菜式都很齊全，其中烤澳洲羊架、煎鱸魚配薯蓉及法式龍蝦湯、榖飼雞胸肉及慢煮雞腿配紅酒汁都是好選擇。吃素的也兼顧到，一系列菜式如炭燒椰菜花配香菜等，又或是羊奶芝士甜酸番茄水菜菊苣沙律、牛油果羽衣甘藍藜麥蘆筍沙律配柚子醋等，都是清新之選。

值得一提的是，這裏提供多款雞尾酒和無酒精雞尾酒，經典和創新品種俱備。例如以Fino雪莉酒、新鮮西柚汁、St-Germain接骨木花利口酒、新鮮菠蘿汁和蜂蜜水混成的Sherry Cobbler，或以新鮮甘蔗汁、新鮮菠蘿汁、椰子和青檸作基調的Staycation，都是歡樂時光或者拍照打卡的好伙伴。Harbourside Grill在周一至五的中午12:00至下午2:30也供應午市套餐，喜歡在美麗海旁邊吃邊喝的朋友不妨考慮一下。

■Harbourside Grill

地址：尖沙嘴海港城 海運大廈4樓OTE 401號舖

查詢：2619 9100