戴着口罩的臉容、醫護人員的身形。

這些影像連結了全球受疫症影響的千萬人。瘟疫蔓延下是黑與白，沉鬱與無奈，卻也有色彩斑斕，笑容和掌聲。常說一張相片勝過千言萬語，背後的故事，可能是你我的共同經歷。

攝影比賽 分享積極信息

由攝影平台Agora Images主辦的「#StayHome」攝影比賽，自3月19日開始邀請全球的攝影師，拍攝各地封城下的影像，一方面鼓勵攝影師在隔離的日子也不要放下相機，另外也藉着分享相片傳遞正面和積極的信息。Agora一共收到15,697張相片，並揀選了50張入圍作，開放給Agora用戶投票，早前剛公布得獎結果，勝出的一張作品可獲1000美元獎金。來自印尼的攝影師jjnmatt作品Stay home and study together，鏡頭下的女兒日常奪得冠軍。女兒在隔離日子不止不能跟朋友見面，還要應付大量功課，讓他感到心痛。

擁有350萬用戶的Agora，經常舉辦攝影比賽。攝影師透過Agora應用程式上載相片，然後由用戶投票。除了年度相片，又有年度最快樂相片；而每星期也會訂定一個主題，例如氣候轉變、建築物等。Agora Images首席執行官兼聯合創始人Octavi Royo表示，這次舉辦「#StayHome」攝影比賽，希望透過影像傳達人文關懷。「雖然我們都在面對相似的困局，這些相片卻告訴我們每個人的家也是獨特的，而唯有相聚一起共同面對才令我們更堅強。」

文化差異 態度大不同

過去幾個月，社交距離、留家抗疫成為日常。面對同一病毒，各國因應疫情實施不同的政策，口罩戴還是不戴、封城是否剝奪個人自由，公共衛生與個人權利之間的決策，展示了文化的差異。50張入圍相片分別來自美國、加拿大、法國、西班牙、意大利、德國、希臘、印尼、俄羅斯、巴基斯坦、委內委拉、烏克蘭、肯尼亞等等，涵蓋歐、美、非、亞洲等國，從相片看到的不止是被困的生活，還有不同文化下的生活態度。

這50張相片，大部分拍攝的都是家居生活，家人成為主要對象，為女兒剪頭髮、母女在洗手、太太在曬衫、大家一起洗碗，把細碎的生活日常放大，一方面可以說是無事可做，其實也是重拾家居生活的樂趣。另外小孩往往成為主角，怎樣利用家中物品與小孩玩遊戲，用沙發砌成安全的堡壘，小孩與狗齊齊扮太空人，大多都是展示歡笑的一面，從家中小孩的無憂無慮中找到慰藉。閱讀與音樂也成了隔離日子的日常活動。除了紀錄性的影像，也有幻想式的作品，有攝影師拿着長鏡頭，對着電視熒幕上的非洲野生動物，也有在廚房扮攀石，更有利用photoshop把打網球、滑雪、踩單車這些戶外活動帶回家，表達在隔離日子最想念的事情。

足不出戶，除了家人以外，左鄰右里，窗外看到對面的鄰居也成了拍攝對象，在露台和天台上玩音樂分享歡笑，在窗邊拍掌鼓勵醫護。這些畫面都出現在歐洲多個城市，而在智利，卻找到孤獨的老年人，因為生計依舊在街上擺檔。在加納，一名義工當上社區保安，確保社區內的人留在家。在巴基斯坦，男士戴着口罩低頭禱告，只因國家的醫療設施不足，唯有祈求上天保佑。

如果要我選最代表疫症的相片，大概一張是家做口罩的景象，另一張可會是捲上廁紙的貓兒。

網址：agoraimages.com

備註：入圍作品需下載Agora手機應用程式觀看

文：林喜兒

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com