意國飄逸春夏新裝 輕紗彩裳 演繹絢爛優雅

Emporio Armani的2020春夏時裝騷裏，天花板上裝置了大型屏幕，播放着不同色調的藍天和星光燦爛的夜晚，用以襯托60多套春夏新裝。整個系列的色調非常豐富，綺麗動人：由微微偏橙色的粉紅開始轉到湖水綠；又由冷艶的銀灰變成清新的天藍；再到亮眼的草綠和濃艷彩藍，最後由一組閃閃生輝的灰藍色晚裝作結。衣服呈現的色彩順序漸變，吸引大家的目光。

闊褲紗裙營造飄逸感

除了用色出衆之外，系列的飄逸衣服輪廓也是一絕，例如短身企領小外套與直筒闊褲或裙褲、oversized孖襟西裝與束腳運動型長褲、deep V bra top與闊身運動褲，還有乾濕褸、企領長褸和不同長度的闊身紗裙等在系列中穿插，營造飄逸奔放的感覺之餘，亦運用闊窄對比輪廓，令穿著者顯高顯瘦。

今季最能突顯Mr Armani大師級設計風範的非衣服物料莫屬，晚裝華麗的小水晶刺繡和珠片，配合半透明薄紗固然美不勝收；而日間服裝的用料更是細節中見真章，例如兩層設計的裙裝或闊褲，主要面料為尼龍，加上桑蠶絲混合金屬鍍膜纖維，令面料既輕薄又具層次感，呈現閃閃粼光隨風而至的效果。小羊皮配上蛇皮圖案的設計表面，燙上光面物料突顯質感。抓皺紋理的桑蠶絲混黏膠纖維和大師最愛的天鵝絨物料，也令系列即使沒有繁花亂墜的春夏典型圖案，仍能以質感突顯微妙而豐富的視覺效果。

優雅自信 帶領走出黑暗

品牌雖然沒有清楚說明，系列卻引領大家聯想到一天裏不同的優美自然景致。但正如引文提及，現實世界裏一天的景致並非全然優美，大白天也可以突然烏雲蓋日，黑夜中可能星月無光，若能泰然處之，這正好契合Mr Armani設計的那份優雅與自信，在暗夜中也能嶄露點點清輝，引領自己走出黑暗，迎來光明。

查詢：Emporio Armani 2532 7711

文：John Wan

模特兒：Sunmi S（Quest Model）

化妝及髮型：Joshi Fu

統籌：John Wan

編輯：王翠麗

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