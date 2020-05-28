一筆一畫有章有法 沉浸書法 修心減壓

書法的英文calligraphy源自希臘文字καλλιγραφία，calli和graphy分別有「美麗」和「書寫」的意思，可見書法並非單純書寫字體的方法，也是一種藝術形式。而在西洋書法的體系中，一般有古典和現代之分；而古典西洋書法中，較為人認識的字體有羅馬體（Roman）、歌德體（Gothic）、斜體（Italic）和銅版體（Copperplate）。

古典西洋書法 角度筆畫規範多

拉丁字母的創立是西洋書法的開端，根據David Harris著的The Art of Calligraphy及Anne Trubek寫的The History and Uncertain Future of Handwriting，腓尼基字母（Phoenician alphabet）大約在公元前1200年出現，並在公元前8世紀演變成希臘字母（Greek alphabet），再演變成伊特拉斯坎字母（Etruscan alphabet），羅馬人參照後繼而發展出羅馬字母，即拉丁字母，當時只有21個字母，而且只有大寫形式，後來發展出26個字母和小寫。隨着拉丁字母系統的完善，各種書寫體如羅馬體、歌德體、斜體和銅版體等也相繼出現。

習古典西洋書法逾30年的書法家Patrick Leung表示，古典西洋書法有其規範所在，要求細緻，例如H字母，羅馬體要求字的闊度和高度比例為3:4；寫斜體時會要求某些筆畫的書寫角度保持40至45度，字形也要向右傾75度等。看Patrick寫書法有如行雲流水般流暢，其實一點也不容易。問到初學者最常見的練習誤區，他指一是因為平時書寫習慣多用鉛筆、啫喱筆等工具，筆畫不會隨着書寫角度有粗幼變化，但用「平頭筆」寫羅馬體或斜體時，如果不能維持統一的書寫角度，寫出來的筆畫就會粗幼不一。其次是初學者通常比較心急，他強調耐性很重要，常叮囑學生寫慢點，因為慢下來才能掌握筆畫的變化。

跟隨Patrick學習書法的學生Ashely和Vivian均表示，練習的過程要心無旁騖寫好每一個筆畫，能讓自己忘卻煩惱，達到減壓放鬆的效果。至於當初為何學習西洋書法，任職文員的Vivian表示，自己業餘喜歡畫水彩畫，當初是想將西洋書法應用在畫中，遂在2015年開始跟Patrick學習Italic。而任職公關的Ashely則指自己是在2018年12月開始學書法，當時想在公餘找些興趣班；加上當時自覺寫字不好看，於是選擇了學西洋書法。Vivian和Ashely異口同聲指學書法要付出很多時間和心血，但當中不斷進步的成功感也驅使她們繼續學下去。

現代西洋書法 自由着重感覺

古典西洋書法字體講求規範，現代西洋書法則比較自由，書寫工具主要是沾水筆（dip pen）和軟毛筆（brush pen）。自學現代西洋書法成為導師的Kitty Tsoi認為，跟古典書法相比，現代書法沒有特定比例或斜度上的規範，字體變化來自書寫者想要表達的感覺。

Kitty從2016年開始自學現代西洋書法，當時她因在YouTube看到別人寫英文書法時覺得很紓壓，遂萌生學習的念頭。「當時香港沒有相關課程，我從外國網站訂購工具，跟着網上影片和作品臨摹。」她當時基本上每天花1小時練習，「當習慣了練字，便如上了癮般，一定要每天都練習才心安」，後來她還報讀外國書法家的網上課程，並參閱西洋書法教學書繼續深造。Kitty對西洋書法的熱愛與日俱增，去年更辭去data analyst的工作，全職教授現代西洋書法，以及經營西洋書法文具網店。

欲速則不達 先練筆畫粗幼

提到初學者有哪些要注意的地方，Kitty覺得主要在於心態和技巧。不少學生太急於想寫好完整英文單字，但欲速則不達，應先練好筆畫。初學者通常較難控制筆畫粗幼度，改善方法離不開多練習，訓練肌肉記憶。另外，幼線粗線之間的轉變亦不夠流暢，未能表現出漸變效果，所以要注意提筆壓筆。Kitty解釋，每一個筆畫都需起筆壓筆，以n字為例，提筆向上寫的筆畫較幼，壓筆向下的筆畫較粗，如果一筆過，就會失去粗幼變化。

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文：李榆佳

編輯：林曉慧

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