北歐簡約 × 動感線條 跑味旅行車擺脫呆板

來自瑞典的富豪汽車，旗下車系陣容或者比不上幾間德國大廠，但得到的評價向來不低，相信這與其一直重視行車安全的品牌形象（它是第一間將現代化三點式汽車安全帶列為標準設備的車廠），以及偶爾出現的精彩型號（1990年代中後期的經典850 R高性能旅行車）有關。近年與富豪汽車有關的大新聞，離不開它被中國汽車集團吉利汽車入股收購，當時好多人擔心它能否維持獨立運作，亦質疑其設計及生產水平會否受到影響，慶幸的是，被收購後推出的新車質素仍保持高水準，而且市場反應也持續向好，去年更連續第6年打破年度總銷量紀錄（2019年全球銷量為705,452輛）。

車身反潮流變低矮 強化動感

說回今次測試的第2代V60，它屬於中型行政級旅行車，在它之上有尺碼大一級的V90。由於V90的車身長度接近5米，於香港路窄彎多的道路環境，行車感相對上顯得有點「論盡」，反而車身體積略細的V60更適合香港駕駛者，穿梭橫街窄巷仍然輕鬆自如。

新款V60另一項叫人留下印象的特點，就是它的車身比傳統旅行車低矮。今代的車身高度只得1432毫米，比上一代降低了52毫米，這是一個非常大的差異；而且在新車普遍愈出愈大、追求車廂空間感的大趨勢下，V60反其道而行，車身闊度為1850毫米，比上代微微縮窄了15毫米，相信目的只有一個，就是希望為外觀營造更富動感的討好效果。車廠明言，V60是歷年最具活力的富豪旅行車（The most dynamic Volvo estate ever），換句話說就是走sport wagon路線，希望它能吸引喜歡跑車感，又着重實用的家庭車用家，畢竟要追求乘坐空間的話，大部分人都已投向SUV的懷抱，旅行車再追求空間闊落亦是徒然，倒不如「逆向」求變，以強化動感來留住仍有興趣買旅行車的人。

線條簡約 後排「腳位」闊落

雖然車身闊度及高度下調，但車身總長度及軸距卻仍有所增長：車身長度為4761毫米，比上代增加了126毫米，其中有98毫米是屬於軸距的增幅，這令車廂空間（尤其是後排的「腳位」）仍算得上闊落，亦比不少後輪驅動的同級旅行車（例如寶馬3系Touring及平治C-Class Estate）鬆動。唯一要留意是行李艙的載物空間，由於車身高度降低了，打開尾門後會發覺「開口位」比想像中低矮，要放入單車之類的大型物件時便要留意會否觸碰到車廂頂。

車身增長而變矮，令V60的外觀比上一代更加貼地，而且設計師巧妙地在接近後輪拱的位置加入外拋式線條，外形上進一步滲出高性能車的感覺。再細心留意的話，會發覺V60的車身沒有太多「扮惡」細節，整體線條仍保持傳統北歐設計的簡約味道，但又的確提升了動感，個人認為，它是近年設計最精彩的新車。

起步加速爽快 過彎平穩

代理提供的測試車屬於車系中的入門型號T4 Momentum，配置一副直列4汽缸渦輪增壓引擎，排氣量1969c.c.，最大馬力190hp，峰值扭力為300Nm，以今時今日同級新車動輒達200匹馬力的標準來說，性能算不上強悍，不過這副引擎在低轉區域的扭力頗為充沛，即使車重非輕（1708公斤），在經常開開停停的市區路面，仍能感覺它起步後的爽快加速反應；將車駛上公路，轉線爬頭亦未見拖泥帶水，而且與8前速波箱的配合程度頗高，是一副能夠令大部分人開得暢快的實用型機器。

車系中其他型號都是四輪驅動，唯獨這部入門型號採用前輪帶動佈局，論循迹性能當然是四驅較好，但香港不是瑞典，不會下雪，頂多是下大雨，而且道路的車速上限也遠比歐洲公路低，可以將車開得快的時間其實十分有限，所以前輪帶動的T4 Momentum已足夠應付日常用車所需。V60的懸掛設定略為偏硬，這切合sport wagon的身分，過彎時能夠提供良好的抗傾側效果，直路行車時也能感到車輪緊「咬」路面，加上乘坐位置比傳統旅行車貼地，駕駛感的確比上一代有跑車感和有趣得多。

■富豪V60 T4 Momentum規格

車型：5門5座位旅行車

引擎：1969c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：190hp/4700rpm

扭力：300Nm/1400-4000rpm

傳動：8前速Geartronic自動波箱

驅動：前輪帶動

加速：0-100km/h，7.2秒

極速：220km/h

耗油：7.3L/100km（平均）

長闊高：4761×1850×1432mm

軸距：2872mm

車重：1708kg

售價：$399,800起

查詢：Wearnes Motors 2927 3388

文：莊達民

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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