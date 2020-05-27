創科神探：AIoT機械人 維修發電站

離線檢測維修

說到AIoT，其實並不是新技術，而是一種新的IoT（Internet of Things，物聯網）應用形態，或可以理解為物聯網的AI應用。AIoT與以往依靠雲端運算能力為主的AI應用不同，只需在特定的IoT裝置上執行人工智能機器學習，便能直接使用感應器蒐集資料用於運算工作；資料及數據不用再經網絡傳上雲端，在沒有網絡的工作環境下也可使用。

以往傳統風力發電維護工作，技術人員必須攀上發電機最高端，以手提檢測儀器逐個位置檢查，工作量相當大。而且，傳統設備只能檢測已出現的缺陷，無法同步檢查物料疲勞等潛在危機，亦因為數據量小，需要專業人員才能解讀，絕對不是客觀和科學化的理想方案，技術人員亦需面對高危的戶外工作，而以AIoT為基礎的機械人正好解決以上所有問題。

評估潛在危機

風力發電維護機械人配備各個能力測試的模塊，包括實時3D全聚焦螺栓專用檢測儀，可對正在使用中不同規格的螺栓、螺絲等，同步檢測勞損情况及評估未來應用能力。現時機械人平均對每一組螺栓和螺絲的檢測時間只需2秒，快捷可靠，未來更將以全自動模式作定期檢測，提供各配件潛在失效的預測和預警報告。

另外，在維修方面，機械人配備了風電塔探傷及焊縫模塊，可探測因金屬疲勞而出現的裂縫，即時在風電塔完成焊縫工作，更可利用超聲波對風葉作3D探傷及修補；取得的相關資料更可儲存成為大數據紀錄，對日後失效檢測和預警工作有莫大益處。其負責人表示，未來會研發更多系統功能模塊，實現風電主軸缺陷的全面智能檢測，成為業界翹首。

創科神探有一個心願，希望新冠肺炎疫情早日過去，香港科技公司繼續爭相成為創新科技的研發商，爭個頭崩額裂。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）