e新品：電競手機追上5G步伐

【明報專訊】香港進入5G時代，對不少手遊電競玩家來說，當然期待新網絡能提供更好的打機感受，但除了網絡，更重要有部支援5G網絡的電競手機才能滿足機迷需要。最近黑鯊便推出了兩款支援5G網絡的電競手機Black Shark 3及Black Shark 3 Pro，除了設有Qualcomm Snapdragon 865處理器，亦用上Adreno 650圖像處理晶片，配合全新「三文治」式液冷散熱系統，比上代散熱能力提高50%，長時間打機也不怕手機過熱。此外，手機支援雙頻Wi-Fi 6與5G + Wi-Fi雙通道模式，可降低打機時遇到的延遲問題。