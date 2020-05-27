承襲1943年設計 加大直徑富現代感

翻查歷史，品牌在1930至1950年代之間只生產了307枚古董計時表。當時的腕表設計，記錄了動盪不安、社會急劇轉型的二戰期間，大家對未來的想像和憧憬。新作[Re]master01腕表以1943年製作的1533型計時表為原型，承襲精鋼和玫瑰金雙色表殼設計，搭配金色表盤。精鋼圓形表殼和表耳，與18K玫瑰金表圈、橄欖形按鈕和經倒角打磨的表冠呼應，霧面打磨金色表盤配備黑色移印時標、玫瑰金時分針和小秒針、藍色計時指針和藍色測速儀刻度。

在9時位置的30分鐘計時盤上，15分鐘標示的上方另以紅色標明「4|5」，代表可計時至45分鐘。當年加上這一特別標示設計，是因為品牌第3代傳人Jacques-Louis Audemars很喜歡足球，特別要求腕表能夠顯示足球比賽半場時間。表盤上保留了Art Deco風格的數字，另印有Audemars Piguet & Co Genève（日內瓦愛彼公司）字樣，因為1885年至1970年代中期，品牌在日內瓦設立工作坊，當時的表盤便以此標示。

[Re]master01與原版腕表的最大更動，是由原本36毫米直徑加大至40毫米，符合現代人的使用習慣；原版腕表的密封式底蓋，也改為經防炫光處理的藍寶石水晶玻璃，讓大家可看到22K玫瑰金自動上鏈擺陀的運作。腕表配備淺棕色手工縫製小牛皮表帶和棕色鱷魚皮表帶，可自行更換，限量發行500枚。這枚以二戰時期腕表為靈感的設計，也像是提醒我們在國際形勢急劇轉變的當下，保持正面心態。

查詢：2871 0008

文：Tung Cheung