腕表換新帶 轉出不同感覺

疫症令全球經濟放緩，大家也未必有很強的消費意欲，但就算未必想破費買新表，也可輕易為腕表換上新裝，帶來新鮮感。Panerai於尖沙嘴廣東道旗艦店開設了品牌全球第一間Watch Accessories Room，為大家帶來「前所未有」的購物體驗：沉浸在品牌的腕表，不，應該是品牌的「表帶海」之中，讓大家可以像揀領帶、首飾般挑選表帶。

670種表帶隨意配搭

Watch Accessories Room設於旗艦店8樓，室內設計選用橡木和拋光黃銅等材質，象徵品牌和海洋的聯繫，房間中心擺設了魚雷形狀的腕表展示櫃，呼應品牌與意大利海軍的淵源和歷史，而最令人震撼的，是桌面上整齊排列好多達670種腕表表帶、表鏈和各類型腕表表扣。不同顏色和材質的表帶在桌面上分類排好，客人可隨意將自己的腕表表身放在表帶之間的滑尺或是表帶轉盤的中央位置自由配搭，並即時看到腕表跟不同表帶配搭時的效果。

Panerai的表帶設有4種不同長度，對應不同人的手腕闊度。表帶顏色的選擇相當多，由最經典的復古棕色、黑、棕、深棕、深藍，到酒紅、深粉紅、粉紅、紅、綠、深黃、橙、白、灰都有，除了同色調的車線款，亦有金質車線的款式。物料方面亦同樣豐富，有亮面鱷魚皮、磨絨面鱷魚皮、水牛皮、多種經不同處理的小牛皮、合成橡膠、帆布、織物等選擇，亦可配搭精鋼、鈦金屬、陶瓷表鏈。但當然，店內表帶款式雖多達670種，卻不是所有表帶也符合每枚腕表的尺寸，一般來說，除了尺寸最小的38毫米直徑腕表以外，其他40至47毫米直徑的腕表也可以配搭約200款表帶。一般帆布、織物、皮帶的價錢約為$1250至$2670。大家花費不多，已可為腕表換新裝。

新表雷射燒結表殼 夜光物料塗覆

不過「疫」市之下，也有人認為是入貨良機，因為當市場相對保守，較少人買表，大家更容易購得心頭好。Panerai今年推出了8款新表，除了在上月底Watches & Wonders網上表展時搶閘發表，為紀念Luminor發光物料面世70年而推出的保養70年Luminor Marina Fibratech腕表外，另有不少搶眼新作，包括PAM1662 Luminor Marina DMLS腕表。

DMLS腕表採用兩種高科技材質，包括直接金屬雷射燒結（DMLS）鈦金屬與Carbotech碳纖維複合物料。DMLS是一種3D列印技術，利用大功率光纖雷射把鈦金屬粉末燒結成厚度僅為0.03毫米的薄層，然後再逐層堆積成形，此技術可巧妙地製作出中空的金屬表殼。表圈、表冠和護橋槓桿則採用Carbotech碳纖維，未經拋光的煙灰色表盤飾有小時標示及阿拉伯時標，以同色系夜光物料塗覆，非常有型。

探險家合作腕表 限量5枚

DMLS以外，今年的Luminor Marina腕表亦有其他表殼選擇，如PAM1663的Fibratech和PAM1112用到的Panerai Goldtech專利紅金。Fibratech是一種由環保天然纖維製成的複合物料，比精鋼輕60%，耐腐蝕和韌度亦較高。Goldtech則是品牌自家調配的紅金，內含0.4％鉑金和24％的銅，其銅的比例較一般紅金高，顏色亦較為濃厚，擁有極高的抗氧化和機械耐受能力。

繼去年將Submersible潛水腕表自立門戶成獨立系列後，品牌今年接力推出PAM1108 Submersible EcoPangaea陀飛輪兩地時間腕表Mike Horn版。Mike Horn是品牌近年合作的探險家，EcoPangaea則是取材自Mike Horn的Pangaea帆船上的傳動軸製成的再生金屬，用作新表表殼的物料。腕表限量5枚，買家會在Mike Horn的帶領下前往北極，親身了解地球現正面對的生態威脅，讓大家在消費同時反思我們的生活和消費模式對地球的影響。

查詢：2992 0175

文：Tung Cheung

編輯：廖偉龍

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