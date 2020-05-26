論盡教育：敢言的代價

網上流傳一篇報道，據稱是新會商會陳白沙紀念中學徐榮耀校長對歷史試題的意見，立場觀點與官方（教育局）完全相反，難免好奇。不認識徐校長，但在去年8月6日本欄寫過一篇〈我「撐」陳白沙紀念中學〉，體諒在老區辦學的困難，對徐校長曾寄予「欣賞」的同情。由於當日一段文字因緣，今日有徐校長新聞，所以特別留意。徐校長有一篇名為〈回應所謂歷史試題事件〉在網上流傳，真偽不在小婦人考慮之列，因為根本就不會評論事件的對與錯，是與非，但文中有一小段及一個詞好觸動小婦人的心。

該文寫：「我是一個亂世中的讀書人，還殘留一點點中國人的傳統文化：風骨。」嘩！風骨這兩字千斤重吖。近10年，在報章聽人提過「風骨」這詞前後兩次：第一次是「家庭與學校合作事宜委員會」一位名叫方奕展委員，他說「大眾期望大學校長有風骨」；第二次是徐榮耀校長了（如作者屬實的話）。方先生是期望別人有風骨，徐校長就身體力行表現自己的風骨。

還有多少人知道何謂風骨？

風骨這詞很抽象，今時今日，還有多少人知道何謂風骨？王師奶覺得風骨總帶點悲情，有從容就義的意味。方奕展先生說大眾期望大學校長有風骨，原諒小婦人說得直率，大眾對大學校長根本沒有風骨的期望，香港的大學校長誰與風骨沾上邊？追名逐利的議事中人沒有，高官厚祿中人沒有，豪商巨賈中人沒有。禮失求諸野，多年前有一位差不多80歲的老婦人，每天早上，彎着背，推一輛盛着兩桶水的木頭車，在廣播道斜路向上推，替附近大厦停車場的車主洗車。這位老婦，不領綜援，靠洗車為生，王師奶覺得這是風骨。

小婦人不評定徐校長的表現是否風骨，因為前面有兩個陷阱：如果說是，王師奶染了黃，如果說不是，立刻染了藍，還是留給別人點評好了。我只是覺得徐博士有點「迂」，他說自己還殘留一點點中國人的傳統文化：風骨。回溯二千多年歷史，風骨幾時係中國傳統文化主軸？每一朝代，滿朝文武，有風骨的佔多少？愈有風骨愈死得快，愈無機會居高位。講個爛gag：風骨半斤——即死；風骨四両——半年後死；風骨二両——半生不死；風骨全無——免死。

為學生討回公道 才對得住自己的專業

徐校長雖然「迂」，但仍明白亂世之中本應保持距離、沉默、明哲保身，但當學生利益受到不公平損害，要為學生討回公道，才對得起學生，對得住自己的專業。這些話擲地有「骨」聲，小婦人提過，風骨總帶點悲情，有從容就義意味，徐校長似乎已豁出去。

敢言會有代價，千秋功業誰知曉，王師奶謹祝徐博士好運。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第295期]