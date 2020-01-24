辣媽CEO：出國讀書

不是真理愈辯愈明嗎？讀歷史的意義究竟何在？讀書的意義又究竟何在？孟子曰：「盡信《書》，則不如無《書》。吾於〈武成〉，取二三策而已矣。仁人無敵於天下。以至仁伐至不仁，而何其血之流杵也？」究竟應該如何解讀？

倒模教育框住了每個獨特孩子

香港的教育制度及所謂教育局長，不論是制度還是表現，有幾差有幾廢，大家有目共睹，哀莫大於心死，講完！可憐的是莘莘學子，在這樣的教育制度之下，讀完所謂的書，增進不了知識，反而被白癡低能的考試制度框死了。在填鴨式的、不求甚解的、求學只是求分數、讀書只是為了應付考試、精英只是考試機器……這種教育方式「栽培」出來的未來接班人，如何應付將來社會必須要面對的種種挑戰？

根據LinkedIn今年初做的調查結果，企業最需要的工作軟技能：創造力、說服力、協作力、適應力、EQ，很遺憾只能講，學校裏全部從缺。為了子女的未來，父母不能再大安旨意，或者盲目地把教育責任完全交託學校及教師，不要再迷信所謂的名校讀什麼神科的成功方程式。在文憑極度寬鬆的今日，莫講大學學士學位畢業，即使碩士甚至博士一樣周街都是，還有什麼稀罕？千篇一律倒模式的教育方式，怎可能適合生下來就注定與別不同的每一個孩子？

DSE失敗者 海外反闖出自己一片天

就以我的一對子女為例，兩個性格能力興趣完全不同，要求學校為他們兩個各自度身訂做教材教育方法根本不可能，要因材施教，只能由父母做決定和主導。大T幼稚園開始已經不喜歡上學，小學中學階段不斷問我讀書究竟為什麼，因為完全找不到讀書的意義和樂趣，但其實她具有突出的英文和音樂的天分；小T自小聰明伶俐舉一反三，明明是11月出生的細仔，頭腦靈活領悟力分析力各方面都超越比他幾乎年長一年的同學，老師不厭其煩勸我帶他去做資優檢測。即使課堂上的表現超卓，但考試成績未如人意，每一年的班主任都為他的考試成績未能反映真實才學而抱不平。

大小T在教育上的唯一共通點，就是同屬DSE考試失敗者。但偏偏這個失敗，造就開拓了他們兩個不一樣的起點和人生路。大T明明最憎讀書，去了韓國讀書之後脫胎換骨，發憤圖強，寒窗苦讀，成為了梨花女子大學最有名氣兼最難入的語文系畢業生；小T到英國跟着興趣選Sociology，在香港成績不過爾爾的他，在當地成績超卓備受大學教授導師們讚賞，還激發起他的鬥心，為了First Hon拼一拼。

是否外國的月亮特別圓？出國讀書是否很昂貴？子女是否適合出國讀書？父母應該怎樣做才對？以上問題很多家長一直都有問我，我會在接下來的專欄，一一為大家分析解答。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]