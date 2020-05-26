童途有「理」：眼外肌運動改善眼協調

和肢體活動一樣，眼球活動也是由肌肉帶動。連接每顆眼球的6條「眼外肌」，包括4條直肌（上、下、內、外直肌），2條斜肌（上斜、下斜肌），讓眼球可以上下左右、打斜和旋轉全方位活動。雙眼共12條肌肉，必須精準細緻地協調，才能執行精確的視覺功能。

眼協調出問題影響專注力

一般課堂學習流程都要用視覺功能處理信息，就以抄寫白板為例，孩子需要準確聚焦看字，掃視整行字句，由上一行轉看下一行，調節焦距從遠處的白板轉移焦點至面前的練習簿，雙眼有效地近點聚合來抄寫文字。若雙眼協調出了問題，孩子要努力盯着目標才看得清楚，眼外肌因而變得繃緊，欠缺靈活，引致抄寫慢、抄漏，以及讀書時跳字、跳行等情况。而且雙眼容易疲勞乾澀，故經常搓眼，直接影響眼睛健康和視力；更有可能導致頭暈頭痛、肩頸肌肉繃緊等，令專注力下降，影響學業。即使佩戴近視、遠視或散光眼鏡，都解決不到視覺功能失調的問題。

若要改善視覺功能，提高學習效率，可以練習以下活動眼外肌運動，每項運動做一分鐘，完成後就盡量望向遠處，眨幾下眼，讓雙眼放鬆。

1.追視移動目標

將視點目標放於孩子眼前18吋位置，慢慢地移動視點目標，像寫一個「米」字，由中間開始，鼓勵孩子只用眼睛追看移動目標，而維持頭部不動。

2.轉移注視目標

將一塊A4卡板放在孩子眼前18吋位置，視點目標藏在卡板後，讓視點目標從卡板的四邊隨機彈出，鼓勵孩子只用眼睛尋找目標，而頭部保持不動。

3.快速雙眼近點移轉聚焦訓練

用繩將4粒不同顏色的積木串起，每粒相距4吋。積木串放在孩子鼻前，指示孩子雙眼注視積木，由遠到近，再由近到遠。然後聽指示看特定顏色的積木。

文：陳梅筠（註冊物理治療師香港物理治療學會兒科專研組）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]