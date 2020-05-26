華德物語：再次踏足遊樂場

德國放寬防疫政策

其實，就算默克爾不公開表明放寬抗疫政策，德國人都坐不住了，曼海姆大學的調查數據分析指出，德國人正偷偷地增加社交活動。3月底時，只有30％的受訪者表示在過去7天內至少與朋友或熟人聚會過一次。而現在這一比例增加到60％左右。所以我真心欣賞默克爾政府，坐不住的人心你如何禁呢？何不清清楚楚地表明立場，然後提出條件來滿足大家的需要呢？在醫療用品供應充足以及感染率受控的情况下，人們可以循序漸進地出外活動了！最漂亮的一句就是：「一旦在局部地區出現新增病例高發的趨勢，當局就必須在當地採取果斷措施，包括重新執行4月20日之前的嚴格防疫措施。」

由恥笑戴口罩到全民戴口罩

華德一家在事隔兩個多月後再次踏入公園的遊樂場，眼見普遍家長都比較審慎，沒有約其他家長一起聚集，都是以一個家庭為單位，在公園的草地裏佈置自己的小角落，若見到一個滑梯開始出現人龍，不少家長都會出聲叫自己的小孩跟前面保持距離，或是到別的遊樂設施去。經歷了這場疫症大流行，德國人已由開頭恥笑戴口罩的亞洲文化，演變成傾向全民戴口罩。到了5月，我們第一次出去快餐店買小吃時，看見商店門口都張貼告示「必須戴上口罩」。

對於幼稚園復課的議題，德國政府還沒有相關公告，因為小孩子對於「保持距離」實在沒多大概念，在局勢未明朗之際，我們還需耐心等候。但若父母二人都需要在食物生產線、醫療體系、交通運輸等公共服務工作的，市政府的家庭中心仍會為他們提供託兒服務。以我所知，在華德兄妹就讀的幼兒中心，仍會編排人手每天託管5至6個小孩。停課期間，每個月我們都會收到來自幼稚園的兩封信，導師們寫信來表達思念，鼓勵華德兄妹要耐心等候，有時候會附帶一張食譜和歌譜等，讓在家的我們可以多一個家庭活動的點子！很可惜的是，妹妹的導師們實在太有藝術感，她們寫給妹妹的粉紅色卡紙引起了哥哥的嫉妒，在家引起一場「腥風血雨」呢……

希望各位安好，下次再見！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]