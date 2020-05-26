喜閱愛麗絲：從閱讀中認識國史

親子共讀 借典故培養價值觀

我們應多鼓勵孩子從小閱讀歷史書籍，而非不斷只強調閱讀報章。新一代普遍習慣在網上找尋資訊，將找回來的資料拼拼湊湊就成了日常交給教師的功課。可是，網上的媒體缺乏監察，質素非常參差，當中有些更是以嘩眾取寵和斷章取義的手法報道新聞，偽資訊氾濫成災，即使是成年人也可能會被誤導，更何况是我們的孩子呢？因此，父母為子女選擇優質的兒童讀物，常與孩子伴讀有質素的中國歷史童書，顯得愈加重要。家長預早為子女打好基礎和底子，既可以借鑑一些歷史故事及典故，培養孩子正確的價值觀念，又可以未雨綢繆，減低孩子被誤導的風險。

立體書+延伸活動 增閱讀樂趣

筆者喜歡在閱讀課上和同學們分享一些歷史故事，好像透過中華偉人傳記，鼓勵孩子學習勤奮、孝順、節約、謙遜、仁愛、禮讓和愛護自然等中華美德。筆者也喜愛使用一些立體書籍介紹歷史，增加學生閱讀歷史書的興趣。好像在課後的讀書會裏，師生一同閱讀立體書《中國彈起》，這本書將中國舉世矚目的文化遺產，以立體的紙藝方式呈現，介紹了我國的歷史、軍事、宗教、藝術、建築和天文等領域的成就。在認識秦朝的歷史後，大家更在圖書館一起挖掘兵馬俑。在石膏玩具外，看不到內裏藏着的究竟是士兵、將領或是戰馬，在好奇心的推動之下，同學們都當上了小小的考古學家，奮力地用工具挖掘。教師如能設計有趣的閱讀延伸活動，定能增添學生閱讀歷史書的樂趣呢！

讀有深度的書 做有深度的人

針對成年人，筆者推薦大家閱讀錢穆先生著述的《中國史學發微》，這本書適合在任何研習歷史階段的人閱讀，「讀者即係初學，可以由此得其門戶。中人可以得其道路。老成可以得其歸極。要之，可以隨所超詣」。 錢穆先生對中國史學精神、中國歷史精神、中國民族性、歷史與人生等重要問題及精妙處都作了深入的闡述分析。中國歷史有一套悠久的精神，又有一套廣大的精神，更是一種人文精神及文化精神的結合，這當中是有一套嚴密的系統及體統，不是隨便瀏覽一些網上資訊，就可以令人有足夠的深度及水平去理解整套文化及歷史的全貌。讀一流的人所寫的書，看有深度的書，才能做一個有深度的人。

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]