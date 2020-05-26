教養之道：以身作則 給予選擇 具體指示 親子相處 3招減摩擦

文：沈雅詩

①言行一致 樹立榜樣

註冊教育心理學家黃雋灝說，想減少親子間不必要的摩擦，家長首先要以身作則。「孩子的觀察學習能力很強，父母的一舉一動，都會被他們瞬間吸收，並加以模仿。」

他舉例，不少家長常嘮叨子女要多閱讀，那自己又有否看書呢？當爸媽不想子女沉迷電玩時，自己又有否機不離手？假如成年人也「其身不正」，的確易惹來孩子反擊「你也是這樣子吧」！而這一句，也容易令父母火冒三丈：「我怎一樣呢，我要辛苦返工！」但子女又何嘗不是認為自己要辛苦讀書、做功課呢？

黃雋灝認為，這類爭執是可以避免，只要家長秉持言行一致、樹立榜樣的原則，親子間必定能相處更融洽。

②轉換表達方式 勿「威迫」

「肯學不肯練」亦是親子間另一個常見的摩擦點。相信很多家長都經歷過，子女起初對學習新事物（例如學彈鋼琴）是很感興趣的，但熱情卻瞬間消退，再提不起勁練習。對此，家長往往歸咎於孩子「三分鐘熱度」，但黃雋灝直言，家長也可能要負上部分責任。

「家長很喜歡把『你又說學琴，現在又不練琴』、『你每日一定要練30分鐘』等說話掛在嘴邊。孩子除了當初『喜歡鋼琴』是出於自願之外，其他安排也可能是家長威迫的。試問在事情上不能自主，還要接受諸多要求，誰會喜歡呢？」

他建議家長嘗試轉變表達方式，例如：「你想練習30分鐘還是1小時呢？」、「一星期之中，你希望安排哪3天練琴呀？」、「今次你想先練習哪一首歌？」等。「其實轉個表達方式，也可能得到相同的結果，重點是有否給予孩子選擇權。在提供選擇的權利下，孩子做事也較心甘情願，有助自主學習。」

③指示清晰 更易達標

談到表達方式，黃雋灝補充，很多家長有相同毛病，就是說話不夠具體，「家長常叫孩子『勤力些』，但小朋友未必掌握到當中的意思，自我要求亦可能跟父母有落差，心想『我已經很勤力啦，溫了兩個生字』」。他提醒家長，對孩子提出要求時，要特別留意以下兩點：

（i）具體

何謂「勤力些」？家長可說成：「我希望你每天都溫習生字，目標每星期15個。你希望每天溫習5個還是10個呢？」；「做好些練習」這句話，便要改為：「你需要完成今天的練習，並覆檢答案，而且要把鉛筆痕擦乾淨。」如果爸媽能把要求說得具體一些，孩子更能在規範下達至目標。

（ii）可做到的

所指「可做到的」要求，不是我們認為孩子能否做到，而是他們覺得自己能否做到。有很多孩子是願意做好的，只是他們認為自己能力做不到，最終選擇放棄。其實學習成效不在乎一次過能牢記多少，而是持之以恆，積少成多。因此，家長不妨把目標拆細，這樣更能提高孩子的成功感，促進學習動機。

最後，黃雋灝鼓勵家長多聆聽子女的想法。「我們習慣了吩咐孩子，卻忽略了聆聽他們。雙向的溝通，更有助建立良好的親子關係，也有利於建立其服從度。」他說，家長可嘗試每天抽一段時間來聆聽子女的說話，其間不批評，並採取「主動式聆聽」，即運用自己的言語來覆述孩子的說話，這樣較容易讓他們感受到你在聆聽，有助減少摩擦。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]