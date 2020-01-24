本周FOCUS．採訪手記：疫情對教育發展的利弊

需重編課程 助K3生融入小一

說弊處，相信教育界各持份者都會認同，這場突如其來的疫情，嚴重打亂了幼稚園、小學、中學，以至大學正常的課程編排，而且影響還不止於本學年，甚至會波及下一學年。正如今期的封面故事，不少小學校長也表明要重新規劃來年的小一課程，因為他們都預見，今屆K3生升小，將會比歷屆都適應得辛苦，因此校方要調適課程，甚至要把幼稚園未教完的內容，融入小一的課程大綱之內。

加快電子教學步伐

那麼「利」呢？今場疫情，令全港學校，下至幼稚園，上至大學，都史無前例地一起推行遙距教學，把原本在本港前前後後推行了近20年、一直停滯不前的電子教學，一夜間來了個大躍進，以致這幾個月，網上教學、實時教學，都成為了主流的教學模式。

究竟是利是弊，我相信其實有很多討論空間，只是現階段未足以下判斷，始終面對嶄新的學習方式，學生的學習效能是提高還是減低了，還有待正式復課後，由教師透過不同的評估工具找出答案。更重要的是，疫情過後，電子學習仍會得到學界的支持嗎？抑或只是曇花一現，一切又打回原形，回到Chalk and Talk的年代，仍需要時間的驗證。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第295期]