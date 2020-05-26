小學部署：小一新學年融入幼園課程 延長適應周

大角嘴天主教小學校長周德輝不諱言，已有心理準備新學年這批小一生會比歷屆都「輪盡」，因此在各方面都會額外多做工夫，「我們正陸續和區內幼稚園聯繫，了解他們的教學進度，這些資料，將會用來幫助我們編寫來年度的小一課程」。

他表示，預料很大可能要在小一融入幼稚園課程，「我相信9月開學後首個月，便會掌握到更具體的情况。事實上，今屆K3生農曆新年後便一直停課，我也擔心他們或許很多基本概念、詞彙也未學會，如果情况真的這樣，我們的老師便要兼任幼稚園老師的角色，重新再教一遍。但坦白講，我們教幼兒，未必及得上幼稚園老師，始終這是他們的專業，但今年情况真的很特殊，我們唯有硬着頭皮去做，幫得多少便多少」。

周德輝又說，一如既往，在新學年，大天也會特別為小一生提供適應課程，8月25日將會替學生分班，也有新生家長講座，8月26至28日則主要為課堂，「因為今年的停課日子實在太長，也擔心小朋友會缺乏上學動機，加上他們又轉換了新的學習環境，所以我們會參考幼稚園課程，加插更多不同活動，提升孩子的學習興趣，令他們喜歡上學」。另外，以往小一適應課程的目的，是讓學生了解學校運作，但周德輝稱，今年教師會更留意這班「BB」的學習差異究竟有多大，以調適教學內容和教學策略。

林金殿提早8月開課

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄則透露，在新學年，該校各年級都會一律在8月17日提早開課，校方更會為小一新生安排特別的課程，「因為今屆K3同學上學日數的確少了很多，所以在8月的上課日子，我們會先給他們一些比正常小一上學期程度再低一點的課程，好讓他們在9月展開小一課程時，會更易銜接」。他補充，該校一直與同區的幼稚園有緊密溝通，知道小朋友在K3學些什麼，加上教師以往都會在開放日為幼稚園生做一些幼小銜接課程，所以在設計課程上，未有為教師帶來太大的困難。

吳永雄續稱，但今年9月的「適應周」會由以往的一周改為2至3周，學生只需上課半天，讓小一新生有更長的時間適應小學課堂，又考慮破格把來自同一間幼稚園的畢業生編在相同班組，「以往並沒有試過這種做法。來自不同幼稚園的學生程度都會有不同，如果把程度相若的學生編在同一班內，老師在教學時會更容易處理」。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]