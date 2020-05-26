蛇蠍美人夾竹桃 打卡也中毒？

不過，香港有毒植物最少逾百種，小部分品種的有毒汁液，接觸確有可能令人不適，某些品種誤服更會致命。路邊花除了不要採，摸下都要諗清楚。

有毒植物並非只生長於深山，如今次新聞事件主角夾竹桃（Oleander），可見於市區公園或路邊花槽。夾竹桃因葉子如柳似竹，花像桃花而得名，花期4至9月，現正是開花之時，花色吸引，有粉紅、深粉紅或白色，屬外地引入的常綠灌木園藝品種。夾竹桃全株皆含有毒成分「強心甙」，外國有多宗夾竹桃中毒個案，例如日本有人用夾竹桃冲水飲用而中毒身亡；美國有人燃燒夾竹桃枝條，吸入煙霧後出現中毒徵狀；亦有露營者以夾竹桃枝條串起棉花糖燒烤而中毒等。

勿接觸汁液「引毒」上眼

那麼，接觸夾竹桃花朵或是在花叢中拍照，會否引致中毒？臨牀毒理科專科醫生陳志強表示：「夾竹桃雖然全株有毒，但不會在空氣中散發毒氣或毒霧，在花叢中拍照或接近花朵，手腳皮膚觸碰不會引致中毒。但要留意，如枝條折斷，汁液濺到眼睛或雙手沾到汁液後『捽眼』，會令眼睛不適，但理論上不會引致嚴重中毒。惟誤吃夾竹桃則可致嚴重中毒，甚至死亡。」醫管局毒理學參考化驗室撰寫的《香港有毒植物圖鑑》指出，夾竹桃中毒徵狀包括惡心、腹痛、頭暈、神志不清、心律不正及死亡。

陳志強提醒，雙手不慎接觸夾竹桃汁液，最好用梘液洗手，沒有梘液亦應用清水冲洗，如眼睛接觸汁液更需要用大量清水洗冲，1、2小時後仍感到眼睛不適，應前往求醫。

夾竹桃科（Apocynaceae）家族龐大，夾竹桃只是其中一種。植物愛好者、可觀自然教育中心暨天文館生物科教師陳錦江表示：「夾竹桃科植物在全世界大約有2000種，香港約有23種，毒性強度不同，有灌木、喬木、草本及藤本等4種生長形態，部分於市區可見，有些則見於郊外。」

◆夾竹桃科植物（部分）

市區可見：

1. 長春花（Rose Periwinkle）

長春花因花期長，故又名日日春，很多人家裏也有栽種，原來長春花也是夾竹桃科植物。陳錦江表示：「長春花有白色和粉紅色，通常栽種於路邊美化環境，花墟亦有售，是受歡迎的家居觀賞植物之一。」

雖然長春花全株有毒，但據《香港有毒植物圖鑑》指出，長春花可作為中藥，有降血壓及清熱平肝之用。然而，服用過量會引致中毒，徵狀包括麻痹性腸梗阻、肌肉疼痛、抑制骨髓機能、器官衰竭等。

2. 硬枝黃蟬（Small Allamanda，上圖）

與軟枝黃蟬（Allamanda）

硬枝黃蟬為直立灌木，花較小，形狀像漏斗，鮮黃色，中心有紅褐色條斑，果實形狀像流星槌；軟枝黃蟬為蔓生灌木，花較大，同樣是黃色，形狀如喇叭，兩者均見於市區公園。

軟枝黃蟬和硬枝黃蟬毒性相近，全株有毒，尤其汁液毒性較大，皮膚接觸汁液或會出紅疹，誤吃易引起嘔吐、腹瀉、腹痛，嚴重可致脫水及電解質紊亂。

◆郊外可見：

1. 羊角拗（Goat Horns）

若常到郊外遠足，一定要認識香港4大毒草之一的羊角拗。《香港有趣植物》作者馬錫成，常到郊外觀察植物，曾發現本地獨有植物品種「香港水玉杯」。他表示，羊角拗果實像羊角而得名，初為綠色，成熟後變黑裂開。羊角拗花形亦很特別，花冠是漏斗形，花色淺黄，有5片狹長裂片，遠看花瓣像有5條尾巴，花期在4月。

羊角拗全株有毒，種子毒性較大，中毒徵狀包括頭暈、頭痛、血壓降低，甚至死亡。

2. 海杧果（Sea Mango）

若在海邊發現樹上結着外形像芒果的果實，切勿亂摘進食，這有可能是有毒植物海杧果。陳錦江表示：「海杧果為常綠喬木，可高達8米，生長在低窪地帶或紅樹林一帶，亦見於市區公園，果期7至12月，果實成熟時由綠變紅。」海杧果全株皆含有毒成分「強心甙」，當中以果實及種子毒性最強，誤吃輕則惡心、嘔吐、腹痛、頭暈、頭痛，嚴重中毒可導致死亡，《香港有毒植物圖鑑》指出，半粒種子足以致命。

■欲了解更多香港有毒植物，可瀏覽醫管局毒理學參考化驗室撰寫的《香港有毒植物圖鑑》，內容設中文名字、中毒徵狀、有毒成分等索引，方便市民查閱。

網址：www.ha.org.hk/toxicplant

文：李佩雯

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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