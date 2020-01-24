加鐵線 縫實濾芯 DIY改良CuMask唔易甩

口罩要透氣、輕巧、具過濾效果兼可清洗，理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲認為濾芯是當中關鍵，亦是困難之處。口罩設計要「貼面」才可確保吸入的空氣經過過濾層，有足夠保護；若透氣只是因為旁邊「漏氣」，便失去保護效果。口罩要貼面，同時要覆蓋鼻樑及下巴，設計上要花心思。平面口罩如外科口罩，就需要加鐵線來緊貼鼻樑，還需考慮用家面形大小及橡筋長度；立體口罩則需根據鼻的高度、面的弧度、耳朵的長度來設計，所以很多時這類型口罩都以曲線設計。

無鐵線不貼面 病毒有「隙」可乘

葉曉雲試戴CuMask後認為，「口罩沒有鐵線，塊布好鬆，濾芯較硬身，鼻位會凸出來，形成空隙，空氣因而很容易進出，故感到通爽」。布料很薄但濾芯較厚和焗，感到通爽透氣是因為部分吸入空氣沒經過濾芯過濾，保護力大減。

濾芯易下滑 未能覆蓋口鼻

另外，由於濾芯未能完全覆蓋口鼻，尤其是鼻樑位置，當用水壺向口罩噴水，口罩裏即時濕透，如果這些水帶有病毒，就有「中招」的風險。

「雖然布料好柔軟、舒適，不過可能因為濾芯弧度與口罩不合，又沒有壓着鼻樑，口罩不夠貼面。這些設計缺陷需要改善！」有見及此，她建議大家動動手，在CuMask鼻樑位置加入鐵線及用針線固定濾芯。

■專家教路 4步驟簡單改良

①預備一條鐵線，長度與口罩闊度相若，以免太短刺穿口罩。然後拆開口罩頂部側邊接縫處

②鐵線平滑一面向自己，套入口罩頂部裏，再用針線縫合拆口

③放入濾芯並移至口罩頂。撫平濾芯，緊貼口罩弧度。分別於頂及底部中央位置，用針線縫合口罩和濾芯。不用把縫線拉太緊，方便日後拆線更換濾芯

④在口罩邊緣加上蝴蝶結作裝飾，以識別與家人的口罩（可與步驟1的拆口一併縫合）

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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