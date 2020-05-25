肺腑之言：收集呼吸道樣本

「深喉唾液」可作快速測試

上呼吸道樣本主要從鼻孔、鼻咽或咽喉抽取。「鼻咽抽吸液或拭子」（nasopharyngeal aspirate or swab）就是在新冠肺炎疫情中較常採用的方法，須由醫護人員負責操刀，由於過程有產生飛沫的風險，所以需要穿著適當防護裝備和在合適環境下抽取。「深喉唾液」（deep throat saliva）是一個較簡單而又毋須假手他人的方法，過程沒有任何不適，而且有醫學文獻顯示它對於偵測新冠病毒相當靈敏可靠，故此這個方法普遍用於普通科門診和急症室，以及外地抵港人士作病毒快速測試。然而，採集需要一些簡單技巧，要把積存於鼻咽分泌物索進喉嚨，接着清出咽喉唾液，再吐進收集瓶內。如果病人無法配合和分泌物分量不足，可能會令測試呈現「假陰性」。

另一方面，痰涎（sputum）是診斷下呼吸道疾病最簡單、常用的樣本來源，多用於診斷肺部傳染病，如細菌性肺炎和肺癆等。但是，很多病人沒有太多痰涎，或沒有能力咳出來，所以需要醫護人員協助使用喉管從咽喉和氣管吸出，或經肺部物理治療程序協助，還可以嘗試利用霧化高濃度生化鹽水（nebulized hypertonic saline）去誘發痰液（sputum induction）作化驗之用。然而，如果需要診斷肺癌或一些在肺部較邊陲的疾病，單靠痰涎化驗的診斷效率十分低，可能要借助「支氣管鏡」（bronchoscopy）抽取樣本。

支氣管鏡是一支直徑約4至5毫米的軟性內窺鏡，從鼻孔或口部經咽喉進入氣管和肺部。一般檢查過程約30分鐘，可以採用局部麻醉和輕度鎮靜藥物。過程中可直接目測檢查氣管內壁結構，醫生還會注入小量生理鹽水去抽取下呼吸道分泌液作分析，亦可以用活檢鉗和抽針等工具抽取組織化驗。然而，支氣管鏡始終是具入侵性的介入醫療程序，檢查過程會引起不適外，檢查本身和所使用鎮靜藥物亦有潛在風險，故需專科醫生評估後才可進行。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）