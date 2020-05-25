青光眼高危 點止銀髮族 熄燈玩手機、睡眠窒息症患者小心！

在香港，青光眼是頭號的致盲眼疾。眼科專科醫生表示，青光眼並非長者獨有，深度近視或遠視的人、睡眠窒息症患者、經常摸黑看手機的人，都要小心青光眼來襲。

◆黃：黃希敏（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆碧：碧納菲（眼科專科醫生）

■視力受損成因多？

問：眼睛不適兼矇查查，究竟什麼原因？

黃：常見眼部不適多屬創傷個案，如：撞傷或打傷眼睛，致角膜受損。傷口較輕微的患者會眼痛、不時流眼水，家庭醫生會處方抗生素眼藥水，並囑咐病人一周後覆診，以防傷口發炎。但若傷口接近瞳孔中間位置，有可能影響視力，須轉介眼科專科醫生跟進。

另外，結膜炎可導致眼睛分泌過多，阻擋視線；大部分結膜炎患者求診時，表示眼睛感到澀、痛、癢，當問及視線會否受影響時，多數指出有分泌物時影響視力。結膜炎患者多為小孩及有過敏症，如濕疹、鼻敏感患者。

至於長者，常見視力受損問題包括青光眼、白內障及黃斑點病變等。如懷疑病人因中風或腦部受損，影響視力，就要尋求眼科以外的專科醫生診治。

■早期慢性青光眼難發現？

問：青光眼有何徵狀？

黃：青光眼有急性及慢性之分。急性患者在短短幾小時內視力突然模糊，以及有頭痛、作嘔等徵狀。遇到以上個案時，醫生會檢查病人瞳孔，如發現病人對光的反應遲緩，需量度眼內壓及轉介至眼科專科醫生；相反，慢性青光眼病徵相對不明顯，由於眼內壓長期處於較高水平，令視神線逐漸受損，視線範圍慢慢收窄。在發病初期，大多數患者沒察覺任何徵狀。由於大部分青光眼病人或會感到視力模糊，但沒有其他病徵，因此家庭醫生難以核實病因，需轉介至眼科專科醫生，檢查視神經及視網膜等，診斷是否患上青光眼。

碧：青光眼有早、中、晚期之分。部分慢性青光眼病人，一隻眼睛處於中或晚期階段，另一隻眼睛處早期階段，因此病人未有察覺視野明顯縮窄，延誤診治。至於急性青光眼，有病人的角膜會出現水腫。家庭醫生檢查時，可以電筒照射眼睛，看看角膜有否變為灰色或混濁，推斷角膜有否水腫。

■深近視遠視增患青光眼風險？

問：青光眼是老人病？

碧：有研究指出，年過40人士中，每100人就有3人患上青光眼，可見年紀大確實是患青光眼的高危群。但不止是年長人士才會患病，例如長期口服或外敷類固醇，可致眼壓上升，影響視神經，形成繼發性青光眼。另外，近視度數超過600度或遠視度數超過200至300度的人士，患青光眼的風險亦較高。深近視的人因眼球過長拉薄視覺神經層，致眼壓出現高低起伏時，視神經較易受傷；深遠視人士則因眼球過短，房角較狹窄，容易閉合，眼壓較易上升。因此不論年紀，如有以上風險因素，都需定期檢查眼睛，及早診治有否患上青光眼。

■摸黑玩手機誘發眼壓急升？

問：青光眼 = 眼壓高？

碧：青光眼為視神經功能受損的疾病。當眼內房水無法正常排出，會導致眼壓升高，視神經受壓，令視覺功能受損。眼壓正常數值介乎10至21mmHg之間，慢性青光眼患者的眼壓多介乎30至40mmHg之間，不時感到眼球脹痛。

急性患者因房角（眼內房水的流出通道，形同坑渠口）先天過窄；在一些情况下，如服食感冒藥、長時間在黑暗環境觀看手機等，令瞳孔放大，房角突然閉合，不能排水，致眼壓急劇上升。臨牀所見，急性青光眼患者的眼壓可升至60至70mmHg高水平。

然而，眼壓過高只是青光眼其中一個風險因素，其他因素包括家族病史、眼部曾受創傷或曾接受複雜的眼科手術等。另外，近年有文獻研究指出，睡眠窒息症與青光眼有關，估計由於患者睡眠期間身體缺氧，影響眼球四周的血液循環，令視神經缺氧，慢慢退化。

■眼睛房角建「排水道」？

問：青光眼無得醫？

碧：視神經一旦受破壞，便不能復元，因此青光眼患者需及早求醫，透過藥物或手術減慢視力流失。醫生可處方降眼壓眼藥水，成年患者可選擇小樑切除手術，在房角造一個細小的切口，將房水引流至結膜下血管，降低眼壓。由於切口有可能自行癒合，堵塞排水通道，所以患者術後需定期接受針刺手術，重新打開切口。

幼童因新陳代謝較快，手術切口更易纖維化，堵塞通道，所以會改用導管植入手術。在前房放入一條導管（長約10至12毫米），加快排走房水。近年興起迷你導管植入手術，把一條僅長約兩毫米的迷你導管放至眼內，引流房水。由於手術為微創方式，傷口較小，復元時間較短，亦可減少纖維化現象。但此手術並非人人適合，如房角過窄的人，當置入異物時，有可能弄傷周邊組織，小樑切除手術是較安全的選擇。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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