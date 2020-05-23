中環「蛇王」進攻沙田 香脆百花丸爆湯

蛇王芬由1895年開業以來，憑經典湯品小菜守住本業，一直沒有開新店的打算；直至去年3月，Gigi與老朋友Charles敘舊時談起擴充的想法，加上近年愈來愈多外國人氣食店進駐香港，競爭日益漸大，亦令Gigi開始想作出改變。就這樣機緣巧合下，兩人決定攜手合作，開設全新副線四季芬芳。

火焰煲仔飯帶酒香 特配甜豉油

新店裝潢以鮮艷大紅色及少女心十足的Tiffany Blue作主調，加上天花板上的中式頂燈，和牆身上寫滿菜式名字的實木牌，整個環境盡是古典風情又不失時尚氣息，相比起扎根中環商業區的本舖，感覺更年輕化。

蛇王芬一向主打的湯品、蛇羹和煲仔飯，一律保留在新店菜單中，同時在食材配搭和設計上加入不少新元素，如煲仔飯除了可搭配傳統的膶腸臘味外，還有黑松露滑雞、溫泉蛋、泡菜等多種配料自由選擇，再加上由香港百年老字號同珍為新店特別調製的甜豉油，以及用玫瑰露來營造火焰效果，賣相吸睛之餘，飯底亦多了一份微微酒香。另外，考慮到有些人抗拒吃蛇，部分蛇羹料理就選用竹絲雞羹代替，兩者口感相似，味道則較為清淡。

創意蛇肉羹凍 鮮味濃郁

全新菜式方面，Gigi推介灌蛇湯百花丸和蛇肉羹凍，前者先以蛇肉熬成蛇湯，再用蝦仁做成蝦餃，黏上切成細粒的白方包後炸至金黃色，外皮香脆，內裏「爆汁」，上方還有一條注滿特製意大利黑醋的膠管，可加入蛇湯內一同享用，相當有特色；至於蛇肉羹凍則以雞肉、蛇肉、雲耳絲、冬菇絲、薑絲及陳皮放入蛇羹，再仿照上海肴肉的做法做成羹凍，蛇肉的鮮味十分濃郁，蘸點醋一起吃，更有風味。

新店現時推出精選飯麵和三餸一湯午市套餐，除了招牌的蛇羹撈麵、生炒糯米飯、自選煲仔飯等，還有多款滋補燉湯可供選擇，價錢約由$60起，而且分量十足。Gigi補充，餐廳每季都會更新時令餐單，正如餐廳名字「四季芬芳」的寓意，每個季節的食物都有其獨特風貌，這樣既可保持新鮮感，又能迎合不同客人的口味。「這些傳統燉湯和菜式其實是一種comfort food，希望新店的開張，能吸引更多小家庭和年輕一輩，教他們欣賞這些家喻戶曉的美食，一代接一代，傳承下去。」

四季芬芳

地址：沙田新城市廣場三期3樓363A號舖

查詢：3108 2196